Интенсивные удары РФ - это попытка продемонстрировать "силу" перед выборами, дальше риторика изменится, - Зеленский

Накануне парламентских выборов Кремль пытается поддерживать иллюзию стабильности внутри страны и отрицает планы по мобилизации. В то же время РФ наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине, стремясь продемонстрировать собственной аудитории мнимую "мощь", однако в будущем риторика московских властей может измениться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Россия готовит мобилизацию

По словам Зеленского, после завершения выборов в РФ Украина ожидает новой динамики, в частности возможной мобилизации не менее 300 тысяч российских военных.

Он отметил, что инфраструктура России уже подготовлена к ее проведению, однако формат мобилизации - скрытый или открытый - пока неизвестен.

"Россия сейчас будет заявлять, что никакой мобилизации нет", - сказал президент, объяснив это необходимостью "успокаивать общество" накануне выборов.

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Воздушный террор

В то же время Зеленский заявил, что РФ не достигает желаемых результатов на поле боя, поэтому пытается компенсировать это интенсивными ударами с воздуха.

Фейки РФ о захвате территорий

Президент также обвинил российскую сторону в распространении ложной информации о ситуации на фронте.

В частности, по его словам, РФ недавно заявляла о якобы оккупации Святогорска, однако украинские военные показали, что контролируют город. Аналогично, заявления россиян о расстоянии до Сум Зеленский назвал "абсолютной ложью".

По мнению президента, такая тактика РФ будет сохраняться в течение выборов в Госдуму в конце сентября.

По Украине они наносят постоянные интенсивные удары, словно они "сильные". Вот примерно так все и будет развиваться во время этих выборов в конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", - подытожил Зеленский.

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