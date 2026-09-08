Интенсивные удары РФ - это попытка продемонстрировать "силу" перед выборами, дальше риторика изменится, - Зеленский
Накануне парламентских выборов Кремль пытается поддерживать иллюзию стабильности внутри страны и отрицает планы по мобилизации. В то же время РФ наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине, стремясь продемонстрировать собственной аудитории мнимую "мощь", однако в будущем риторика московских властей может измениться.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Россия готовит мобилизацию
По словам Зеленского, после завершения выборов в РФ Украина ожидает новой динамики, в частности возможной мобилизации не менее 300 тысяч российских военных.
Он отметил, что инфраструктура России уже подготовлена к ее проведению, однако формат мобилизации - скрытый или открытый - пока неизвестен.
"Россия сейчас будет заявлять, что никакой мобилизации нет", - сказал президент, объяснив это необходимостью "успокаивать общество" накануне выборов.
Воздушный террор
В то же время Зеленский заявил, что РФ не достигает желаемых результатов на поле боя, поэтому пытается компенсировать это интенсивными ударами с воздуха.
Фейки РФ о захвате территорий
Президент также обвинил российскую сторону в распространении ложной информации о ситуации на фронте.
В частности, по его словам, РФ недавно заявляла о якобы оккупации Святогорска, однако украинские военные показали, что контролируют город. Аналогично, заявления россиян о расстоянии до Сум Зеленский назвал "абсолютной ложью".
По мнению президента, такая тактика РФ будет сохраняться в течение выборов в Госдуму в конце сентября.
По Украине они наносят постоянные интенсивные удары, словно они "сильные". Вот примерно так все и будет развиваться во время этих выборов в конце сентября, когда выборы закончатся, мы увидим новую динамику их риторики", - подытожил Зеленский.
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2) Рузкіе воюють проти нас 400 років
3) єдине що може їх зупинити - СИЛА
4) коли вони бачать що у них реактивні шахеди а у нас "пачкі денег" - ЦЕ ЇХ НЕ ЗУПИНЯЄ а запевняє що вони переможуть