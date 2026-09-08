Інтенсивні удари РФ - це спроба показати "силу" перед виборами, далі риторика зміниться, - Зеленський

Напередодні парламентських виборів Кремль намагається підтримувати ілюзію стабільності всередині країни та заперечує плани щодо мобілізації. Водночас РФ нарощує інтенсивність повітряних атак по Україні, прагнучи продемонструвати власній аудиторії удавану "могутність", однак у майбутньому риторика московських властей може змінитися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Росія готує мобілізацію

За словами Зеленського, після завершення виборів у РФ Україна очікує нової динаміки, зокрема можливої мобілізації щонайменше 300 тисяч російських військових.

Він зазначив, що інфраструктура Росії вже підготовлена до її проведення, однак формат мобілізації - прихований чи відкритий - поки невідомий.

"Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає", - сказав президент, пояснивши це необхідністю "заспокоювати суспільство" напередодні виборів.

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Повітряний терор

Водночас Зеленський заявив, що РФ не досягає бажаних результатів на полі бою, тому намагається компенсувати це інтенсивними ударами з повітря.

Фейки РФ про захоплення територій

Президент також звинуватив російську сторону у поширенні неправдивої інформації про ситуацію на фронті.

Зокрема, за його словами, РФ нещодавно заявляла про нібито окупацію Святогірська, однак українські військові показали, що контролюють місто. Аналогічно, заяви росіян про відстань до Сум Зеленський назвав "абсолютною брехнею".

На думку президента, така тактика РФ зберігатиметься протягом виборів у Держдуму наприкінці вересня.

По Україні вони показують постійні інтенсивні удари немов вони "сильні". От приблизно так все і буде розвиватися під час цих виборів в кінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики", - підсумував Зеленський.

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