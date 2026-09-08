Объявлен обязательный выезд из двух сел на Днепропетровщине
В двух селах Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация населения.
Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о селах Зоряное и Малиевское Синельниковского района.
"В течение месяца оттуда должны выехать все жители. Сейчас в этих населенных пунктах остаются 203 человека. Семьи с детьми эвакуировали еще в прошлом году.
В выезде будут помогать Нацполиция и благотворители. Маршруты будут определяться в зависимости от ситуации с безопасностью. Для эвакуации будут использоваться бронированные автомобили", - говорится в сообщении.
Людей сначала доставят в транзитные центры, где они получат необходимую помощь. Тем, кто в этом нуждается, помогут с расселением.
"Призываю жителей не медлить с эвакуацией. Берегите себя и соглашайтесь на выезд", - подытожил глава области.
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