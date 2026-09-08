Оголошено обов’язкову евакуацію з двох сіл на Дніпропетровщині

Із двох сіл на Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію населення.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про села Зоряне та Малїівське Синельниківського району.

"Упродовж місяця звідти мають виїхати всі мешканці. Зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.

З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Людей спочатку доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. Тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням.

"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе та погоджуйтеся на виїзд", - підсумував глава області.

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