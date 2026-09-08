Оголошено обов’язкову евакуацію з двох сіл на Дніпропетровщині
Із двох сіл на Дніпропетровщині оголошено обов'язкову евакуацію населення.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про села Зоряне та Малїівське Синельниківського району.
"Упродовж місяця звідти мають виїхати всі мешканці. Зараз у цих населених пунктах залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.
З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Людей спочатку доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. Тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням.
"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе та погоджуйтеся на виїзд", - підсумував глава області.
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