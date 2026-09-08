Оккупанты на Донетчине начали досрочное "голосование" на выборах в Госдуму РФ: к людям приезжают с силовиками

На временно оккупированной части Донецкой области россияне начали досрочное "голосование" на выборах в Государственную думу РФ. К местным жителям выезжают так называемые избирательные комиссии в сопровождении представителей оккупационных силовых структур.

Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

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По утверждениям оккупантов, на захваченной части области якобы работают 633 "избирательных участка". При каждом из них сформировали по две мобильные группы, которые ездят непосредственно по местам проживания людей.

В такую группу входят двое представителей оккупационной "избирательной комиссии". Маршруты для них составляют по спискам так называемых избирателей. Вместе с членами "комиссий" ездят оккупационные силовики - их присутствие россияне объясняют необходимостью обеспечивать "безопасность".

О появлении выездных групп жителей должны предупреждать с помощью громкоговорителей и через подконтрольные РФ местные администрации.

Основную ставку оккупанты делают именно на досрочное и выездное "голосование". Оно продлится до 17 сентября.

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Ранее, с 30 августа, россияне организовали "голосование" для своих военнослужащих вблизи линии фронта.

В этом году РФ впервые пытается привлечь к выборам в Государственную думу жителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

По данным оккупационных ресурсов, на захваченной части Донецкой области сформировали три одномандатных "округа" и зарегистрировали 15 кандидатов. На оккупированной Луганщине создали два таких "округа", а на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей - по одному.

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