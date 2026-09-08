Оккупанты на Донетчине начали досрочное "голосование" на выборах в Госдуму РФ: к людям приезжают с силовиками
На временно оккупированной части Донецкой области россияне начали досрочное "голосование" на выборах в Государственную думу РФ. К местным жителям выезжают так называемые избирательные комиссии в сопровождении представителей оккупационных силовых структур.
Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы, передает Цензор.НЕТ.
По утверждениям оккупантов, на захваченной части области якобы работают 633 "избирательных участка". При каждом из них сформировали по две мобильные группы, которые ездят непосредственно по местам проживания людей.
В такую группу входят двое представителей оккупационной "избирательной комиссии". Маршруты для них составляют по спискам так называемых избирателей. Вместе с членами "комиссий" ездят оккупационные силовики - их присутствие россияне объясняют необходимостью обеспечивать "безопасность".
О появлении выездных групп жителей должны предупреждать с помощью громкоговорителей и через подконтрольные РФ местные администрации.
Основную ставку оккупанты делают именно на досрочное и выездное "голосование". Оно продлится до 17 сентября.
Ранее, с 30 августа, россияне организовали "голосование" для своих военнослужащих вблизи линии фронта.
В этом году РФ впервые пытается привлечь к выборам в Государственную думу жителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
По данным оккупационных ресурсов, на захваченной части Донецкой области сформировали три одномандатных "округа" и зарегистрировали 15 кандидатов. На оккупированной Луганщине создали два таких "округа", а на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей - по одному.
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