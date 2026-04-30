На Луганщине продлили регистрацию кандидатов в Госдуму РФ — не хватает желающих

На временно оккупированной территории Луганской области российская сторона продлила регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании в Госдуму РФ из-за низкой активности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своих соцсетях глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Почему продлили регистрацию

Регистрация кандидатов должна была завершиться 30 апреля, однако ее решили продлить до 14 мая.

"Из-за низкого количества участников провластная российская партия на две недели продлила на территории так называемой "ЛНР" регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании в Госдуму РФ. Процедура должна была закончиться 30 апреля, но теперь продлится до 14 мая. Потому что россияне недовольны количеством людей, которые на сегодняшний день выразили желание принять участие в этом мероприятии", – отметил Харченко.

Что известно о голосовании

Речь идет о подготовке к выборам в Госдуму России, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Российская сторона уже определила количество одномандатных округов, которые планируют создать на временно оккупированных украинских территориях.

