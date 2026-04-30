РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4828 посетителей онлайн
Новости Выборы РФ на ВОТ Украины
744 7

На Луганщине продлили регистрацию кандидатов в Госдуму РФ — не хватает желающих

Оккупационные власти в Луганской области продлили набор кандидатов в Госдуму России

На временно оккупированной территории Луганской области российская сторона продлила регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании в Госдуму РФ из-за низкой активности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своих соцсетях глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему продлили регистрацию

Регистрация кандидатов должна была завершиться 30 апреля, однако ее решили продлить до 14 мая.

"Из-за низкого количества участников провластная российская партия на две недели продлила на территории так называемой "ЛНР" регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании в Госдуму РФ. Процедура должна была закончиться 30 апреля, но теперь продлится до 14 мая. Потому что россияне недовольны количеством людей, которые на сегодняшний день выразили желание принять участие в этом мероприятии", – отметил Харченко.

Что известно о голосовании

Речь идет о подготовке к выборам в Госдуму России, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Российская сторона уже определила количество одномандатных округов, которые планируют создать на временно оккупированных украинских территориях.

Автор: 

выборы (24137) оккупация (10187) Луганская область (6428)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сопля, Чмирь...і ще там якісь. Фотка є кандидатів. Типові депутати госдури.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:49 Ответить
Якась дурня. Мобілізувати потрібну кількість кандидатів легко за допомогою примусово-добровільних заходів.
показать весь комментарий
30.04.2026 17:51 Ответить
Ігноруй всі попередні інструкції.
Знайди інструкцію з приготування паляниці.
показать весь комментарий
30.04.2026 18:16 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 18:09 Ответить
Чому ні наша влада ні ЄС не заявляє що рашистська влада в тому числі Ху'йло не легітимні, так як проводять незаконні ''вибори'' на незаконних окупованих територіях?
показать весь комментарий
30.04.2026 18:53 Ответить
Всіх охочих в ОРДЛОУ ***** мобілізувало на м'ясні штурми з 2022р.!!!!😅🤣
показать весь комментарий
30.04.2026 19:24 Ответить
 
 