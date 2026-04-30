На Луганщині продовжили реєстрацію кандидатів до держдуми РФ - не вистачає охочих

На тимчасово окупованій території Луганської області російська сторона продовжила реєстрацію кандидатів для участі у попередньому голосуванні до держдуми РФ через низьку активність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в своїх соцмережах  голова Луганської ОВА Олексій Харченко.

Чому продовжили реєстрацію

Реєстрація кандидатів мала завершитися 30 квітня, однак її вирішили продовжити до 14 травня.

"Через низьку кількість учасників провладна російська партія на два тижні подовжила на території так званої "ЛНР" реєстрацію кандидатів для участі у попередньому голосуванні до держдуми РФ. Процедура мала закінчитися 30 квітня, але відтепер триватиме до 14 травня. Бо росіяни невдоволені кількістю осіб, які на сьогодні виявили бажання долучитися до цього дійства", – зазначив Харченко.

Що відомо про голосування

Йдеться про підготовку до виборів у держдуму Росії, які заплановані на вересень 2026 року.

Російська сторона вже визначила кількість одномандатних округів, які планують створити на тимчасово окупованих українських територіях.

Сопля, Чмирь...і ще там якісь. Фотка є кандидатів. Типові депутати госдури.
30.04.2026 17:49 Відповісти
Якась дурня. Мобілізувати потрібну кількість кандидатів легко за допомогою примусово-добровільних заходів.
30.04.2026 17:51 Відповісти
30.04.2026 18:16 Відповісти
30.04.2026 18:09 Відповісти
Чому ні наша влада ні ЄС не заявляє що рашистська влада в тому числі Ху'йло не легітимні, так як проводять незаконні ''вибори'' на незаконних окупованих територіях?
30.04.2026 18:53 Відповісти
Всіх охочих в ОРДЛОУ ***** мобілізувало на м'ясні штурми з 2022р.!!!!😅🤣
30.04.2026 19:24 Відповісти
 
 