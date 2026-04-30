На Луганщині продовжили реєстрацію кандидатів до держдуми РФ - не вистачає охочих
На тимчасово окупованій території Луганської області російська сторона продовжила реєстрацію кандидатів для участі у попередньому голосуванні до держдуми РФ через низьку активність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в своїх соцмережах голова Луганської ОВА Олексій Харченко.
Чому продовжили реєстрацію
Реєстрація кандидатів мала завершитися 30 квітня, однак її вирішили продовжити до 14 травня.
"Через низьку кількість учасників провладна російська партія на два тижні подовжила на території так званої "ЛНР" реєстрацію кандидатів для участі у попередньому голосуванні до держдуми РФ. Процедура мала закінчитися 30 квітня, але відтепер триватиме до 14 травня. Бо росіяни невдоволені кількістю осіб, які на сьогодні виявили бажання долучитися до цього дійства", – зазначив Харченко.
Що відомо про голосування
Йдеться про підготовку до виборів у держдуму Росії, які заплановані на вересень 2026 року.
Російська сторона вже визначила кількість одномандатних округів, які планують створити на тимчасово окупованих українських територіях.
