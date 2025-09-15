УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9894 відвідувача онлайн
Новини Вибори РФ на ТОТ України
525 1

МЗС: "Організація Росією "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати - нікчемними"

Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на парламентських виборах у Грузії

У Росії 14 вересня пройшов так званий "єдиний день голосування", під час якого імітація виборчого процесу відбулася і на тимчасово окупованих територіях України - у Криму та Севастополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

Крім того, окупанти провели "довибори" депутатів міських рад тимчасово окупованих Севастополя і Симферополя, а також "губернатора" Севастополя.

"Наголошуємо, що організація Росією так званих "виборів" на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати - нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків", - заявили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російським пропагандистам заборонили писати про перебої з водою на ТОТ Донеччини, - "Жовта стрічка"

В МЗС додали, що будь-які органи та їхні посадові особи на тимчасово окупованих територіях України, створені або обрані без передбаченого законодавством України порядку, є незаконними.

"Усі особи, причетні до організації та проведення будь-яких "виборів" на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях. Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію - крадене доведеться повертати", - підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської Центральної виборчої комісії у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Примушували оформлювати російські документи та погрожували родині: з окупації повернули 20-річного юнака. ФОТО

Автор: 

вибори (6742) МЗС (4275) окупація (6847) росія (67711)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибори нелегітимні.Кацапокандидати-законні цілі.
показати весь коментар
15.09.2025 14:48 Відповісти
 
 