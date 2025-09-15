МИД: "Организация Россией "выборов" на ВОТ Украины является незаконной, а их результаты - ничтожными"
В России 14 сентября прошел так называемый "единый день голосования", во время которого имитация избирательного процесса состоялась и на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и Севастополе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
Кроме того, оккупанты провели "довыборы" депутатов городских советов временно оккупированных Севастополя и Симферополя, а также "губернатора" Севастополя.
"Подчеркиваем, что организация Россией так называемых "выборов" на временно оккупированной территории Украины является незаконной, а их результаты - ничтожными. Никакие лица, якобы "избранные" в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения должностных обязанностей", - заявили в МИД.
В МИД добавили, что любые органы и их должностные лица на временно оккупированных территориях Украины, созданные или избранные без предусмотренного законодательством Украины порядка, являются незаконными.
"Все лица, причастные к организации и проведению любых "выборов" на временно оккупированной территории Украины, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также будут подпадать под действие имеющихся и будущих санкционных режимов в украинской и иностранных юрисдикциях. Бутафорские выборы на краденой земле не помогут России узаконить оккупацию - краденое придется возвращать", - подчеркнули в МИД.
Напомним, киберспециалисты ГУР осуществили масштабную атаку на ресурсы российской Центральной избирательной комиссии в так называемый "единый день голосования" 14 сентября.
