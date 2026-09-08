Окупанти на Донеччині почали дострокове "голосування" на виборах до Держдуми РФ: до людей їздять із силовиками

На тимчасово окупованій частині Донеччини росіяни розпочали дострокове "голосування" на виборах до Державної думи РФ. До місцевих жителів виїжджають так звані виборчі комісії у супроводі представників окупаційних силових структур.

Про це пишуть російські пропагандистські ресурси, передає Цензор.НЕТ.

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За твердженнями окупантів, на захопленій частині області нібито працюють 633 "виборчі дільниці". При кожній із них сформували по дві мобільні групи, які їздять безпосередньо за місцями проживання людей.

До такої групи входять двоє представників окупаційної "виборчої комісії". Маршрути для них складають за списками так званих виборців. Разом із членами "комісій" їздять окупаційні силовики – їхню присутність росіяни пояснюють необхідністю забезпечувати "безпеку".

Про появу виїзних груп жителів мають попереджати за допомогою гучномовців та через підконтрольні РФ місцеві адміністрації.

Основну ставку окупанти роблять саме на дострокове та виїзне "голосування". Воно триватиме до 17 вересня.

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Раніше, з 30 серпня, росіяни організували "голосування" для своїх військовослужбовців поблизу лінії фронту.

Цього року РФ уперше намагається залучити до виборів у Державну думу жителів тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

За даними окупаційних ресурсів, на захопленій частині Донеччини сформували три одномандатні "округи" та зареєстрували 15 кандидатів. На окупованій Луганщині створили два такі "округи", а на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей – по одному.

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