46% украинских 15-летних подростков не достигают базового уровня по математике, - PISA-2025

Почти половина украинских 15-летних подростков - 46% - не достигают базового уровня математической грамотности. Средний результат Украины в PISA-2025 составляет 431 балл, что соответствует отставанию примерно на полтора года обучения от среднего показателя стран ОЭСР.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования PISA-2025, сообщает Цензор.НЕТ.

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Базового уровня математической грамотности достигли 54% украинских подростков. Соответственно, 46% не продемонстрировали минимальный набор математических знаний и навыков, который PISA считает необходимым для дальнейшего обучения и полноценного участия в жизни общества.

При этом самых высоких уровней математической грамотности достигли лишь 2,6% украинских участников.

Средний показатель Украины по математике составляет 431 балл, тогда как средний результат стран Организации экономического сотрудничества и развития - 463 балла. В довоенном исследовании PISA-2018 украинские ученики набрали 453 балла.

В то же время результаты PISA-2025 свидетельствуют скорее о стабилизации после предыдущего падения, чем о новом резком ухудшении. К показателям 2018 года украинские подростки, однако, пока не вернулись.

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Почти 9 тысяч участников из Украины

В украинской части PISA-2025 приняли участие 8962 подростка из 297 учебных заведений в 17 регионах. Это ученики 7–11 классов, а также студенты 1–2 курсов учреждений профессионального и предвузовского образования.

Из-за ситуации с безопасностью исследование не проводилось в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Украинские подростки проходили тестирование по математике, чтению и естественным наукам. Лучший средний результат они показали по естественным наукам — 448 баллов, самый низкий - по чтению - 418 баллов.

PISA проверяет не столько знания школьной программы, сколько способность применять их в новых ситуациях, рассуждать, формулировать и интерпретировать задачи.

Всего в PISA-2025 приняли участие более 760 тысяч учащихся из 91 страны и экономики.

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