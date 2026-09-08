46% українських 15-річних підлітків не досягають базового рівня з математики, - PISA-2025

Майже половина українських 15-річних підлітків – 46% – не досягають базового рівня математичної грамотності. Середній результат України в PISA-2025 становить 431 бал, що відповідає відставанню приблизно на півтора року навчання від середнього показника країн ОЕСР.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2025, передає Цензор.НЕТ.

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Базового рівня математичної грамотності досягли 54% українських підлітків. Відповідно, 46% не продемонстрували мінімального набору математичних знань і навичок, який PISA вважає необхідним для подальшого навчання та повноцінної участі в житті суспільства.

При цьому до найвищих рівнів математичної грамотності дійшли лише 2,6% українських учасників.

Середній показник України з математики становить 431 бал, тоді як середній результат країн Організації економічного співробітництва та розвитку – 463 бали. У довоєнному дослідженні PISA-2018 українські учні мали 453 бали.

Водночас результати PISA-2025 свідчать радше про стабілізацію після попереднього падіння, ніж про нове різке погіршення. До показників 2018 року українські підлітки, однак, поки не повернулися.

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Майже 9 тисяч учасників з України

В українській частині PISA-2025 взяли участь 8962 підлітки з 297 закладів освіти у 17 регіонах. Це учні 7–11 класів, а також студенти 1–2 курсів закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Через безпекову ситуацію дослідження не проводили у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Українські підлітки проходили тестування з математики, читання та природничих наук. Найкращий середній результат вони показали з природничих наук – 448 балів, найнижчий із читання – 418 балів.

PISA перевіряє не стільки знання шкільної програми, скільки здатність застосовувати їх у нових ситуаціях, міркувати, формулювати та інтерпретувати завдання.

Загалом у PISA-2025 взяли участь понад 760 тисяч учнів із 91 країни та економіки.

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