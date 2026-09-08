Из-за украинских ударов туристическая отрасль оккупированного Крыма понесла убытки на сумму более 4 млрд рублей

Туристическая отрасль временно оккупированного Крыма за первые шесть месяцев 2026 года понесла убытки на сумму более 4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 95,7%, а к концу июля было отменено около миллиона поездок на полуостров.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные российскими СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Наибольшие убытки зафиксировали в мае - 850 млн рублей. Именно тогда Силы обороны Украины усилили удары по военным и другим объектам, связанным с энергетикой и логистикой оккупированного полуострова.

В то же время прибыль туристической отрасли сократилась в 2,5 раза. За январь–июнь туристические компании в оккупированном Крыму заработали около 530 млн рублей против почти 1,3 млрд рублей за аналогичный период 2025 года.

Ситуация продолжала ухудшаться летом. В июле объем платных услуг туроператоров в Крыму был почти на 55% ниже, чем в прошлом году, а в оккупированном Севастополе падение достигло около 73%. Выручка отелей сократилась соответственно на 74% и 10%.

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По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в оккупированном Крыму и Севастополе отменили около миллиона поездок. Стоимость аннулированных бронирований оценили в 20–25 млрд рублей, из которых 5–7 млрд пришлось на долю туроператоров.

На фоне провала туристического сезона российское правительство в июле выделило отрасли более 4,3 млрд рублей поддержки. Из них 3,7 млрд направили в оккупированный Крым, ещё 584,5 млн — в Севастополь. Выплаты предусмотрели для работников более 4,6 тыс. туристических предприятий.

В конце августа российские власти также предоставили местному бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов, продлили сроки взыскания задолженности и приостановили выездные налоговые проверки.

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