Как координировать экипажи и управлять боем БпС: в "Армія+" запустили новый курс

В приложении "Армія+" стал доступен новый учебный курс "Организация управления боем БпС". Он основан на практическом опыте подразделений, эффективно применяющих беспилотные системы на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны.

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Курс поможет разобраться, как организовать работу пункта управления, координировать экипажи различных типов, взаимодействовать с разведкой и смежными подразделениями, а также собирать и анализировать результаты боевой работы.

Обучение в первую очередь будет полезно для оперативных дежурных пунктов управления подразделений беспилотных систем, их помощников, начальников штабов и командиров. Также курс подойдет военнослужащим, которые хотят лучше понимать организацию боевой работы БпС.

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Чему учит курс "Организация управления боем БпС"

Курс состоит из 5 модулей и 15 уроков. В нем военнослужащие узнают:

как организовать пункт управления и работу оперативного дежурного и его помощника;

как использовать DELTA, в частности модули Monitor и Vezha для получения и обмена информацией;

как организовать совместную карту, коммуникацию и взаимодействие с экипажами и смежными подразделениями;

как вести ближнюю, среднюю и дальнюю разведку;

как координировать работу экипажей FPV, тяжелых бомбардировщиков и ударных крыльев;

что учитывать при управлении боем в городской застройке;

как организовать логистическое обеспечение боевых позиций;

какие данные собирать и как анализировать результаты работы подразделения.

Особое внимание в курсе уделено взаимодействию между экипажами и службами. Речь идет о том, как выстроить совместную боевую работу: от получения информации об обстановке и выбора необходимого средства до выполнения задачи и анализа результатов.

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Боевой опыт каких подразделений лег в основу учебной программы

Основой курса стал практический опыт батальона беспилотных систем "Легион Север" 44-й отдельной механизированной бригады. К созданию учебных материалов также присоединились представители 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis, добавив экспертизу по стандартам Сил беспилотных систем. Учебный курс реализован при поддержке Управления БпС Командования Сухопутных войск. Партнер по созданию курса - общественная организация "Магура".

Курс призван помочь подразделениям, развивающим направление беспилотных систем, быстрее осваивать уже наработанные подходы к организации боевой работы.

Какие еще курсы о дронах и технологиях доступны в "Армія+"

"Организация управления боем БпС" - 31-й учебный курс в "Армія+". Он дополняет направление подготовки по беспилотным и технологическим системам, где уже доступны курсы "Беспилотные системы. Основы БПЛА", "Дроны на оптоволокне. Основы использования", "ГРАФИТ. Мониторинг вражеских БПЛА в реальном времени","Дронная ПВО", "Основы РЭБ" и "Наземные роботизированные комплексы. Основы применения".

Функционал "Обучение" в приложении "Армія+" разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ.

Курс уже доступен в разделе "Обучение" в приложении "Армія+".