Защиту диссертации Арахамии о фракциях перенесли: председатель ученого совета внезапно ушла в отпуск

Во вторник, 8 сентября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия должен был защитить диссертацию на соискание степени доктора философии. Однако защита не состоялась.

Об этом пишет движение "ЧЕСНО", сообщаетЦензор.НЕТ.

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Почему перенесли защиту

Тема работы Арахамии называлась "Особенности деятельности депутатской фракции на правах коалиции в Верховной Раде Украины".

Как отмечается, председатель разового специализированного ученого совета Лариса Комаха подала заявление на двухдневный отпуск по семейным обстоятельствам в 9:23 — в день защиты, менее чем за 3,5 часа до его начала.

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Детали заседания

К онлайн-трансляции заседания присоединились 176 человек, которые активно обсуждали ситуацию. При этом заседание должно было проходить во время воздушной тревоги в Киеве.

Арахамия, рецензент, оппоненты и научный руководитель пришли на заседание, однако из-за отсутствия председателя кворума не было, а заменить его процедура не позволяет.

Новую дату, время и место защиты должны обнародовать на сайте КНУ в течение трёх дней.

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