Защиту диссертации Арахамии о фракциях перенесли: председатель ученого совета внезапно ушла в отпуск
Во вторник, 8 сентября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия должен был защитить диссертацию на соискание степени доктора философии. Однако защита не состоялась.
Об этом пишет движение "ЧЕСНО", сообщаетЦензор.НЕТ.
Почему перенесли защиту
Тема работы Арахамии называлась "Особенности деятельности депутатской фракции на правах коалиции в Верховной Раде Украины".
Как отмечается, председатель разового специализированного ученого совета Лариса Комаха подала заявление на двухдневный отпуск по семейным обстоятельствам в 9:23 — в день защиты, менее чем за 3,5 часа до его начала.
Детали заседания
К онлайн-трансляции заседания присоединились 176 человек, которые активно обсуждали ситуацию. При этом заседание должно было проходить во время воздушной тревоги в Киеве.
- Арахамия, рецензент, оппоненты и научный руководитель пришли на заседание, однако из-за отсутствия председателя кворума не было, а заменить его процедура не позволяет.
- Новую дату, время и место защиты должны обнародовать на сайте КНУ в течение трёх дней.
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