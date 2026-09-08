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Захист дисертації Арахамії про фракції перенесли: голова вченої ради раптово пішла у відпустку
У вівторок, 8 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія мав захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Однак захист не відбувся.
Про це пише рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.
Чому перенесли захист
Тема роботи Арахамії називалася "Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України".
Як зазначається, голова разової спеціалізованої вченої ради Лариса Комаха подала заяву на дводенну відпустку через сімейні обставини о 9:23 — у день захисту, менш ніж за 3,5 години до його початку.
Деталі засідання
До онлайн-трансляції засідання долучилися 176 людей, які активно обговорювали ситуацію. При цьому засідання мало відбуватися під час повітряної тривоги в Києві.
- Арахамія, рецензент, опоненти та науковий керівник прийшли на засідання, однак через відсутність голови не було кворуму, а замінити її процедура не дозволяє.
- Нову дату, час і місце захисту мають оприлюднити на сайті КНУ протягом трьох днів.
Топ коментарі
+19 Тиха Вода #607592
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+14 Urs
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+13 Lovitas Cocoas
показати весь коментар08.09.2026 23:09 Відповісти Посилання
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