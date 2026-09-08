Захист дисертації Арахамії про фракції перенесли: голова вченої ради раптово пішла у відпустку

У вівторок, 8 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія мав захищати дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Однак захист не відбувся.

Про це пише рух "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

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Чому перенесли захист

Тема роботи Арахамії називалася "Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України".

Як зазначається, голова разової спеціалізованої вченої ради Лариса Комаха подала заяву на дводенну відпустку через сімейні обставини о 9:23 — у день захисту, менш ніж за 3,5 години до його початку.

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Деталі засідання

До онлайн-трансляції засідання долучилися 176 людей, які активно обговорювали ситуацію. При цьому засідання мало відбуватися під час повітряної тривоги в Києві.

Арахамія, рецензент, опоненти та науковий керівник прийшли на засідання, однак через відсутність голови не було кворуму, а замінити її процедура не дозволяє.

Нову дату, час і місце захисту мають оприлюднити на сайті КНУ протягом трьох днів.

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