На Харьковщине взломали серверы системы оповещения: в Дергачах и Безруках несколько часов звучит тревога
В Дергачах и Безруках Харьковской области в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги из-за технической неисправности системы оповещения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.
Систему оповещения взломали
По словам Задоренко, с системой оповещения возникли временные проблемы. Из-за взлома серверов, отвечающих за работу системы, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал.
"В результате сбоя серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги", - рассказал начальник ГВА.
Специалисты работают над восстановлением системы
Специалисты работают над восстановлением нормальной работы системы и устранением технической неисправности.
Задоренко призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.
Напомним, с 6 сентября 2026 года, по решению правительства, в Киеве введено дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Отныне жители города могут получать следующие сообщения:
Жёлтый уровень — "Опасность дронов". Красный уровень - "Массированная угроза дронов", "Ракетная угроза" и "Ракетно-дроновая угроза".
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