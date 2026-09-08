На Харьковщине взломали серверы системы оповещения: в Дергачах и Безруках несколько часов звучит тревога

В Дергачах и Безруках Харьковской области в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги из-за технической неисправности системы оповещения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Систему оповещения взломали

По словам Задоренко, с системой оповещения возникли временные проблемы. Из-за взлома серверов, отвечающих за работу системы, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал.

"В результате сбоя серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги", - рассказал начальник ГВА.

Читайте: В Харьковской и Донецкой областях в результате атак РФ погибли четыре человека, 36 пострадали. ФОТОрепортаж

Специалисты работают над восстановлением системы

Специалисты работают над восстановлением нормальной работы системы и устранением технической неисправности.

Задоренко призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 6 сентября 2026 года, по решению правительства, в Киеве введено дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Отныне жители города могут получать следующие сообщения:

Жёлтый уровень — "Опасность дронов". Красный уровень - "Массированная угроза дронов", "Ракетная угроза" и "Ракетно-дроновая угроза".

Читайте также: В Киеве возбудили дело из-за проведения посвящения первокурсников во время тревоги. ФОТОрепортаж