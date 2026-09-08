На Харківщині зламали сервери системи оповіщення: у Дергачах і Безруках кілька годин лунає тривога
У Дергачах та Безруках Харківської області протягом кількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги через технічну несправність системи оповіщення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка.
Систему оповіщення зламали
За словами Задоренка, із системою оповіщення виникли тимчасові проблеми. Через злам серверів, які відповідають за роботу системи, у Дергачах та Безруках протягом кількох годин безперервно лунає сигнал.
"Внаслідок зламу серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, у Дергачах та Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги", — розповів начальник МВА.
Фахівці працюють над відновленням системи
Фахівці працюють над відновленням коректної роботи системи та усуненням технічної несправності.
Задоренко закликав місцевих жителів із розумінням поставитися до ситуації.
Нагадаємо, з 6 вересня 2026 року, за рішенням уряду, в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:
Жовтий рівень - "Дронова небезпека". Червоний рівень - "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза" та "Ракетно-дронова загроза".
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