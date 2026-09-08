На Харківщині зламали сервери системи оповіщення: у Дергачах і Безруках кілька годин лунає тривога

У Дергачах та Безруках Харківської області протягом кількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги через технічну несправність системи оповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка.

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Систему оповіщення зламали

За словами Задоренка, із системою оповіщення виникли тимчасові проблеми. Через злам серверів, які відповідають за роботу системи, у Дергачах та Безруках протягом кількох годин безперервно лунає сигнал.

"Внаслідок зламу серверів, які відповідають за роботу системи оповіщення, у Дергачах та Безруках протягом декількох годин безперервно лунає сигнал повітряної тривоги", — розповів начальник МВА.

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Фахівці працюють над відновленням системи

Фахівці працюють над відновленням коректної роботи системи та усуненням технічної несправності.

Задоренко закликав місцевих жителів із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, з 6 вересня 2026 року, за рішенням уряду, в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

Жовтий рівень - "Дронова небезпека". Червоний рівень - "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза" та "Ракетно-дронова загроза".

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