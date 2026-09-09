Украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой, а Киев - закупать больше немецкого оружия, - Вадефуль
Украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой.
Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Украинские мужчины должны покинуть Германию
Он также добавил, что Берлин может помочь украинскому правительству идентифицировать их.
"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован, и кто имеет статус резидента", — сказал министр.
Украина должна закупать больше оружия у Германии
Вадефуль отдельно подчеркнул, что Украина должна закупать больше оружия у немецких компаний. Он объяснил это тем, что Германия — крупнейший донор Киева, а значит, имеет право рассчитывать на заказы для собственного оборонного сектора.
"Сейчас мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые получаем в Германии", - заявил он.
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А ти ******. Бо ти кацап, як я вище аргументував.
Ніщо не варте свободи.
І да, я ющенкобот, бо лише при ньому більш менш нормально жилося. Усвідом собі це, потужнопітек.
От завдяки таким як ти, я вважаю помилкою те, що у 22 році став добровольцем.
Життя показало, що такі як ти, хоч три вишиванки одягнуть і можуть скільки завгодно щебетати соловїною - це кацапи. Бо тільки кацапня зневажає права людей і виконання законів.
І Вадефуль цей теж кацап.
Бо кацап - то явище інтернаціональне. Ще митець писав про феномен датського кацапізму)))