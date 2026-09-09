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Українські чоловіки призовного віку мають повернутися додому, а Київ - купувати більше німецької зброї, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, повинні повернутися додому.

Про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Українські чоловіки мають залишити Німеччину

Він також додав, що Берлін може допомогти українському уряду ідентифікувати їх.

"Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований, і хто має статус резидента", - сказав міністр.

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Україна має купувати більше зброї у Німеччини

Вадефуль окремо наголосив, що Україна повинна купувати більше зброї в німецьких компаній. Він пояснив це тим, що Німеччина - найбільший донор Києва, а отже, має право розраховувати на замовлення для власного оборонного сектора.

"Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині", - заявив він.

Також читайте: Деякі країни-члени ЄС мають резерви, щоб допомогти Україні з ППО, - Вадефуль

Автор: 

Німеччина (6548) Вадефуль Йоганн (142)
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Топ коментарі
+14
Німеччина готова продавати Тауруси?
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09.09.2026 07:30 Відповісти
+11
Зебіле, у мене три бойових нагороди, і я досі у ЗСУ. А ще 8 поранень. Морська піхота, зараз 3АК.
А ти ******. Бо ти кацап, як я вище аргументував.
Ніщо не варте свободи.
І да, я ющенкобот, бо лише при ньому більш менш нормально жилося. Усвідом собі це, потужнопітек.
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09.09.2026 08:20 Відповісти
+9
а чому вся влада, ті моцні хлопці
в поліції, сбу , особливо прокуратура з музами?
всі сидять сраками і не
рухаються?
цих ви не хочете вигнати на фронт?
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09.09.2026 07:49 Відповісти

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