Оккупированные территории Украины получили "минус один" из 100 по уровню свободы, - Freedom House

Временно оккупированные Россией территории Украины второй год подряд оказались в числе самых несвободных мест в мире. В рейтинге Freedom House они получили -1 балл из 100 возможных, тогда как сама Россия — 12 баллов, а подконтрольная украинскому правительству территория Украины — 51.

Об этом говорится в рейтинге международной правозащитной организации Freedom House, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, уровень политических прав на оккупированных Россией украинских территориях оценили в -2 балла из 40 возможных, а гражданских свобод — в 1 балл из 60. Общий результат составляет -1 из 100, а территории имеют статус "несвободных".

По данным Freedom House и Мониторинговой миссии ООН по правам человека, Россия систематически ограничивает права населения на захваченных территориях: вводит российское законодательство, запрещает украинские политические силы, подавляет независимые СМИ и преследует людей с проукраинской позицией.

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Российские паспорта превратились в инструмент давления

Одним из механизмов контроля стала принудительная паспортизация. Жителей оккупированных территорий фактически заставляют получать российское гражданство, поскольку без паспорта РФ они рискуют лишиться доступа к медицинской помощи, работе и возможности распоряжаться собственным имуществом.

Тем, кто отказывается от российских документов, угрожают ограничением базовых услуг, конфискацией имущества, выселением и насилием.

Россия также перестраивает систему образования на захваченных территориях в соответствии со своими стандартами. Детей обучают по российским программам, в частности по истории, а использование украинского языка и демонстрация проукраинской позиции могут стать поводом для преследования под видом борьбы с "экстремизмом".

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Сотни людей задержали за "шпионаж" и "государственную измену"

По данным ООН, по меньшей мере 400 человек на оккупированных территориях задержали по обвинениям в "шпионаже" или "государственной измене". Точное количество людей, которых удерживают без связи с внешним миром, остается неизвестным.

Отдельной мишенью преследований являются журналисты, крымские татары и представители религиозных меньшинств. По состоянию на 2025 год за решеткой находились более двух десятков журналистов с оккупированных территорий, из них 17 — в Крыму.

Только в оккупированном Крыму с начала полномасштабного вторжения правозащитники зафиксировали не менее 1510 дел о так называемой "дискредитации российской армии".

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Более 60 тысяч объектов недвижимости объявлены "бесхозными"

Россия также использует оккупационное законодательство для присвоения недвижимости украинцев, прежде всего тех, кто был вынужден уехать. Дома и квартиры объявляют "бесхозными", после чего их могут передавать другим людям или продавать.

По данным ООН, к июлю количество таких объектов превысило 60 тысяч. По меньшей мере 6500 из них уже фактически конфисковали. Часть недвижимости передали российским военным, часть — продали гражданам РФ по льготным ценам.

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