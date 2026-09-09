Окуповані території України отримали "мінус один" зі 100 за рівнем свободи, - Freedom House

Тимчасово окуповані Росією території України другий рік поспіль опинилися серед найбільш несвободних місць у світі. У рейтингу Freedom House вони отримали -1 бал зі 100 можливих, тоді як сама Росія – 12 балів, а підконтрольна українському уряду територія України – 51.

Про це йдеться у рейтингу міжнародної правозахисної організації Freedom House, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, рівень політичних прав на окупованих Росією українських територіях оцінили у -2 бали з 40 можливих, а громадянських свобод – в 1 бал із 60. Загальний результат становить -1 зі 100, а території мають статус "невільні".

За даними Freedom House та Моніторингової місії ООН з прав людини, Росія системно обмежує права населення на захоплених територіях: запроваджує російське законодавство, забороняє українські політичні сили, придушує незалежні медіа та переслідує людей із проукраїнською позицією.

Також читайте: Премію Freedom House за захист прав людини й демократії отримав ув’язнений Росією кримчанин Мустафаєв

Російські паспорти перетворили на інструмент тиску

Одним із механізмів контролю стала примусова паспортизація. Жителів окупованих територій фактично змушують отримувати російське громадянство, оскільки без паспорта РФ вони ризикують втратити доступ до медичної допомоги, роботи та можливості розпоряджатися власним майном.

Тим, хто відмовляється від російських документів, загрожують обмеженням базових послуг, конфіскацією майна, виселенням та насильством.

Росія також перебудовує освіту на захоплених територіях за власними стандартами. Дітей навчають за російськими програмами, зокрема з історії, а використання української мови та демонстрація проукраїнської позиції можуть стати приводом для переслідування під виглядом боротьби з "екстремізмом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преса в Україні є "частково вільною", - Freedom House

Сотні людей затримали за "шпигунство" та "держзраду"

За даними ООН, щонайменше 400 людей на окупованих територіях затримали за звинуваченнями у "шпигунстві" або "державній зраді". Точна кількість людей, яких утримують без зв’язку із зовнішнім світом, залишається невідомою.

Окремими об’єктами переслідувань є журналісти, кримські татари та представники релігійних меншин. Станом на 2025 рік за ґратами перебували понад два десятки журналістів з окупованих територій, із них 17 – у Криму.

Лише в окупованому Криму від початку повномасштабного вторгнення правозахисники зафіксували щонайменше 1510 справ про так звану "дискредитацію російської армії".

Читайте також: Freedom House заявив, що демократія перебуває під ударом у всьому світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн, Крим та ОРДЛО - до "не вільних"

Понад 60 тисяч об’єктів нерухомості оголосили "безхазяйними"

Росія також використовує окупаційне законодавство для привласнення нерухомості українців, передусім тих, хто був змушений виїхати. Будинки та квартири оголошують "безхазяйними", після чого їх можуть передавати іншим людям або продавати.

За даними ООН, до липня кількість таких об’єктів перевищила 60 тисяч. Щонайменше 6500 із них уже фактично конфіскували. Частину нерухомості передали російським військовим, частину – продали громадянам РФ за пільговими цінами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна є "частково вільною" країною, - звіт Freedom House. КАРТА