Оккупанты вывезли воспитанников детского дома на Донетчине в РФ "на оздоровление": вернулись не все, - СЗР

Поступила информация об очередном похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий под предлогом "оздоровления".

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Этим летом воспитанников одного из детских домов на оккупированной части Донецкой области вывезли в Россию якобы на "оздоровление". Вернулись не все. По меньшей мере двух детей передали под опеку и перевезли в Московскую область.

Отработанная схема

В СЗР рассказали, что детей вывозят под предлогом отдыха, реабилитации или участия в культурно-образовательных мероприятиях. После этого часть из них не возвращают. К вывозу детей причастны оккупационные администрации, российские органы опеки и организаторы таких поездок.

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"По прибытии в РФ дети попадают под контроль местных органов власти, которые могут определять их дальнейшее место жительства и правовой статус. Судьба двух детей, о которых идет речь, в настоящее время устанавливается", - добавили в разведслужбе.

Эксплуатация детей в РФ

В то же время, как отмечают в СЗР, проблема гораздо шире. В РФ сложилась система эксплуатации детей, которая имеет как государственное, так и криминальное измерение.

Государственное – это, в частности, привлечение детей к труду на предприятиях оборонной промышленности или потенциальный вербовка российскими спецслужбами.

Уголовное - секс-траффикинг, торговля людьми, черная трансплантология и другие формы эксплуатации.

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