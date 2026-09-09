Оккупанты вывезли воспитанников детского дома на Донетчине в РФ "на оздоровление": вернулись не все, - СЗР
Поступила информация об очередном похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий под предлогом "оздоровления".
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Этим летом воспитанников одного из детских домов на оккупированной части Донецкой области вывезли в Россию якобы на "оздоровление". Вернулись не все. По меньшей мере двух детей передали под опеку и перевезли в Московскую область.
Отработанная схема
В СЗР рассказали, что детей вывозят под предлогом отдыха, реабилитации или участия в культурно-образовательных мероприятиях. После этого часть из них не возвращают. К вывозу детей причастны оккупационные администрации, российские органы опеки и организаторы таких поездок.
"По прибытии в РФ дети попадают под контроль местных органов власти, которые могут определять их дальнейшее место жительства и правовой статус. Судьба двух детей, о которых идет речь, в настоящее время устанавливается", - добавили в разведслужбе.
Эксплуатация детей в РФ
В то же время, как отмечают в СЗР, проблема гораздо шире. В РФ сложилась система эксплуатации детей, которая имеет как государственное, так и криминальное измерение.
- Государственное – это, в частности, привлечение детей к труду на предприятиях оборонной промышленности или потенциальный вербовка российскими спецслужбами.
- Уголовное - секс-траффикинг, торговля людьми, черная трансплантология и другие формы эксплуатации.
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