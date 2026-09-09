Окупанти вивезли вихованців дитбудинку на Донеччині до РФ "на оздоровлення": повернулися не всі, - СЗР
Отримано інформацію про чергове викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій під виглядом "оздоровлення".
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Цього літа вихованців одного з дитячих будинків на окупованій частині Донецької області вивезли в Росію нібито на "оздоровлення". Назад повернулися не всі. Щонайменше двох дітей передали під опіку та перевезли до Московської області.
Відпрацьована схема
У СЗР розповіли, що дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації або участі в культурно-освітніх заходах. Після цього частину з них не повертають. До вивезення дітей залучені окупаційні адміністрації, російські органи опіки й організатори таких поїздок.
"Після прибуття до РФ діти потрапляють під контроль місцевих органів влади, які можуть визначати їхнє подальше місце проживання та правовий статус. Доля двох дітей, про яких ідеться, наразі встановлюється", - додали в розвідслужбі.
Експлуатація дітей у РФ
Водночас, як зауважують у СЗР, проблема значно ширша. У РФ склалася система експлуатації дітей, яка має і державний, і кримінальний вимір.
- Державний – це, зокрема, залучення дітей до праці на підприємствах оборонної промисловості або потенційне вербування російськими спецслужбами.
- Кримінальний – секс-трафікінг, торгівля людьми, чорна трансплантологія та інші форми експлуатації.
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