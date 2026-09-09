Окупанти вивезли вихованців дитбудинку на Донеччині до РФ "на оздоровлення": повернулися не всі, - СЗР

Отримано інформацію про чергове викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій під виглядом "оздоровлення".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Цього літа вихованців одного з дитячих будинків на окупованій частині Донецької області вивезли в Росію нібито на "оздоровлення". Назад повернулися не всі. Щонайменше двох дітей передали під опіку та перевезли до Московської області.

Відпрацьована схема

У СЗР розповіли, що дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації або участі в культурно-освітніх заходах. Після цього частину з них не повертають. До вивезення дітей залучені окупаційні адміністрації, російські органи опіки й організатори таких поїздок.

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"Після прибуття до РФ діти потрапляють під контроль місцевих органів влади, які можуть визначати їхнє подальше місце проживання та правовий статус. Доля двох дітей, про яких ідеться, наразі встановлюється", - додали в розвідслужбі.

Експлуатація дітей у РФ

Водночас, як зауважують у СЗР, проблема значно ширша. У РФ склалася система експлуатації дітей, яка має і державний, і кримінальний вимір.

Державний – це, зокрема, залучення дітей до праці на підприємствах оборонної промисловості або потенційне вербування російськими спецслужбами.

Кримінальний – секс-трафікінг, торгівля людьми, чорна трансплантологія та інші форми експлуатації.

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