Двое бывших судей получили по 12 лет за незаконный приговор мужчине, которого пытали в донецкой "Изоляции"

Двоих бывших украинских судей заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в незаконном преследовании жителя оккупированной Донецкой области. Мужчину пытали в донецкой "Изоляции", заставили давать показания против себя, а впоследствии коллаборационисты оформили его дальнейшее заключение как "приговор" за якобы шпионаж.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, потерпевшим стал 52-летний житель Кальмиусского, который ранее занимался предпринимательством. Представители так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" задержали его в собственном доме и безосновательно обвинили в шпионаже.

Мужчину доставили в донецкую "Изоляцию", где содержали в подвале и пытали, требуя признания. Во время ночных допросов ему надевали на голову пакет, избивали - в результате избиения он получил переломы четырех ребер - и применяли электрический ток.

После угроз задержать его жену мужчину заставили дать показания против самого себя.

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После пыток приговорили к 10 годам за "шпионаж"

Впоследствии сфабрикованное дело передали в так называемый "верховный суд ДНР", где его рассматривали бывшие украинские судьи.

В 2018 году они признали мужчину "виновным" в шпионаже и приговорили его к 10 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, в ходе псевдосудебного процесса потерпевшего лишили базовых гарантий справедливого судебного разбирательства - надлежащей юридической помощи и возможности вызвать свидетелей защиты. Таким образом бывшие судьи обеспечили его дальнейшее незаконное содержание под стражей.

До перехода на сторону оккупантов осужденные работали судьями Апелляционного суда Донецкой области и Калининского районного суда Горловки.

В 2015–2016 годах они согласились работать в незаконно созданной оккупационной "судебной системе". Одна из осужденных до этого была уволена с должности судьи за нарушение присяги. Впоследствии она и ее бывший коллега на основании "указов" главаря так называемой "ДНР" получили должности в ее "верховном суде".

Суд признал обоих виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Каждый из них заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Отсчет срока наказания начнется после их фактического задержания.

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