Двоє екссуддів отримали по 12 років за незаконний вирок чоловіку, якого катували в донецькій "Ізоляції"

Двох колишніх українських суддів заочно засудили до 12 років позбавлення волі за участь у незаконному переслідуванні жителя окупованої Донеччини. Чоловіка катували в донецькій "Ізоляції", змусили свідчити проти себе, а згодом колаборанти оформили його подальше ув’язнення як "вирок" за нібито шпигунство.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, потерпілим став 52-річний житель Кальміуського, який раніше займався підприємництвом. Представники так званого "міністерства державної безпеки ДНР" затримали його у власному будинку та безпідставно звинуватили у шпигунстві.

Чоловіка доправили до донецької "Ізоляції", де утримували в підвалі та катували, вимагаючи зізнання. Під час нічних допитів йому надягали на голову пакет, били – внаслідок побиття він дістав переломи чотирьох ребер – та застосовували електричний струм.

Після погроз затримати його дружину чоловіка змусили дати свідчення проти самого себе.

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Після катувань дали 10 років за "шпигунство"

Згодом сфабриковану справу передали до так званого "верховного суду ДНР", де її розглядали колишні українські судді.

У 2018 році вони визнали чоловіка "винним" у шпигунстві та призначили йому 10 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, під час псевдосудового процесу потерпілого позбавили базових гарантій справедливого судового розгляду – належної правничої допомоги та можливості викликати свідків захисту. Таким чином екссудді забезпечили його подальше незаконне утримання під вартою.

До переходу на бік окупантів засуджені працювали суддями Апеляційного суду Донецької області та Калінінського районного суду Горлівки.

У 2015–2016 роках вони погодилися працювати в незаконно створеній окупаційній "судовій системі". Одна із засуджених до цього була звільнена з посади судді за порушення присяги. Згодом вона та її колишній колега на підставі "указів" ватажка так званої "ДНР" отримали посади у її "верховному суді".

Суд визнав обох винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Кожного заочно засуджено до 12 років позбавлення волі. Відлік строку покарання розпочнеться після їх фактичного затримання.

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