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Румыния не будет направлять военных в Украину для участия в боевых действиях

Военные из Румынии

В администрации президента Румынии опровергли слухи о якобы планах отправить румынских военных в Украину для участия в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении администрации президента Румынии, которое цитирует Digi24.

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До 20 военнослужащих могут быть привлечены к координационной работе

В администрации президента пояснили, что Никушор Дан направил в парламент запрос на согласование привлечения до 20 румынских военных в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины.

Это командование действует на территории Франции и Великобритании. В заявлении подчеркнули, что речь не идет об участии румынских военных в боевых действиях.

В администрации президента назвали слухи об отправке военных в Украину дезинформацией.

"В последние дни в сети распространяется ложный нарратив о том, что Румыния планирует отправить военных в Украину для участия в войне. Это манипуляция-запугивание, которая умышленно искажает суть решения", - говорится в сообщении.

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Румыния участвует в коалиции добровольцев

В администрации президента Румынии также заявили, что война России против Украины влияет на ситуацию с безопасностью всех соседних государств, в частности Румынии.

В заявлении подчеркнули, что главным приоритетом страны является защита её граждан. Именно поэтому Румыния участвует в международных форматах, призванных помочь обеспечить безопасность.

Одним из таких форматов назвали "коалицию желающих". В заявлении пояснили, что речь идет о военном направлении реализации политических и юридических гарантий для Украины со стороны партнеров.

Эти гарантии должны вступить в силу после прекращения боевых действий и соответствовать интересам безопасности всего региона.

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Румыния (1396) военнослужащие (6892) война в Украине (9113)
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Топ комментарии
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Ну то вони себе ніколи і не асоціювали як щит європи
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09.09.2026 21:27 Ответить
+2
Преимущество в населении у них раза в 3-4 больше. Дешевый покорный мобилизационный ресурс они уже выбрали, зэков бомжей и алкашей практически не осталось. Уже даже за очень большие по их меркам бабки идти дураков нет. Дальше - только бусификация. Бусифицированные даже в обороне воюют плохо, убегают. Бусифицированные в нападении на чужую землю воюют кратно хуже. На самом деле если бы у нас были прозорливые понимающие политики - то уже сейчас по всем каналам должны были идти заявления о том что любой российский солдат который сдается в плен добровольно - получает до конца войны достаточно комфортные условия проживания в специальных лагерях, медицина, питание - и самое главное - он не будет обменян. В таком случае есть хорошие шансы что многие возможные мобилизованные после выборов в рф, особенно после того как их мотивацию подкрепят пулеметным огнем в затылок - а скорее мотивационными дроновыми ударами по тем кто не пойдет штурмовать - что такие мобилизованные начнут массово в плен сдаваться. И наша политическая задача им в этом максимально способствовать.
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09.09.2026 21:37 Ответить
+1
по ходу румунський нарід більше не хоче жити в ЄС а вернутися сюди Румынская Народная Республика (РНР) - с 30 декабря 1947 года по 21 августа 1965 года.
Социалистическая Республика Румыния (СРР) - с 21 августа 1965 года по 25 декабря 1989 года. [https://artsandculture.google.com/entity/m01rdn4?hl=ru 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2]
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09.09.2026 21:22 Ответить

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