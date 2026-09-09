Румыния не будет направлять военных в Украину для участия в боевых действиях
В администрации президента Румынии опровергли слухи о якобы планах отправить румынских военных в Украину для участия в боевых действиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении администрации президента Румынии, которое цитирует Digi24.
До 20 военнослужащих могут быть привлечены к координационной работе
В администрации президента пояснили, что Никушор Дан направил в парламент запрос на согласование привлечения до 20 румынских военных в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины.
Это командование действует на территории Франции и Великобритании. В заявлении подчеркнули, что речь не идет об участии румынских военных в боевых действиях.
В администрации президента назвали слухи об отправке военных в Украину дезинформацией.
"В последние дни в сети распространяется ложный нарратив о том, что Румыния планирует отправить военных в Украину для участия в войне. Это манипуляция-запугивание, которая умышленно искажает суть решения", - говорится в сообщении.
Румыния участвует в коалиции добровольцев
В администрации президента Румынии также заявили, что война России против Украины влияет на ситуацию с безопасностью всех соседних государств, в частности Румынии.
В заявлении подчеркнули, что главным приоритетом страны является защита её граждан. Именно поэтому Румыния участвует в международных форматах, призванных помочь обеспечить безопасность.
Одним из таких форматов назвали "коалицию желающих". В заявлении пояснили, что речь идет о военном направлении реализации политических и юридических гарантий для Украины со стороны партнеров.
Эти гарантии должны вступить в силу после прекращения боевых действий и соответствовать интересам безопасности всего региона.
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Социалистическая Республика Румыния (СРР) - с 21 августа 1965 года по 25 декабря 1989 года. [https://artsandculture.google.com/entity/m01rdn4?hl=ru 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2]