Румыния не будет направлять военных в Украину для участия в боевых действиях

В администрации президента Румынии опровергли слухи о якобы планах отправить румынских военных в Украину для участия в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении администрации президента Румынии, которое цитирует Digi24.

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До 20 военнослужащих могут быть привлечены к координационной работе

В администрации президента пояснили, что Никушор Дан направил в парламент запрос на согласование привлечения до 20 румынских военных в Оперативное командование многонациональной группы поддержки Украины.

Это командование действует на территории Франции и Великобритании. В заявлении подчеркнули, что речь не идет об участии румынских военных в боевых действиях.

В администрации президента назвали слухи об отправке военных в Украину дезинформацией.

"В последние дни в сети распространяется ложный нарратив о том, что Румыния планирует отправить военных в Украину для участия в войне. Это манипуляция-запугивание, которая умышленно искажает суть решения", - говорится в сообщении.

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Румыния участвует в коалиции добровольцев

В администрации президента Румынии также заявили, что война России против Украины влияет на ситуацию с безопасностью всех соседних государств, в частности Румынии.

В заявлении подчеркнули, что главным приоритетом страны является защита её граждан. Именно поэтому Румыния участвует в международных форматах, призванных помочь обеспечить безопасность.

Одним из таких форматов назвали "коалицию желающих". В заявлении пояснили, что речь идет о военном направлении реализации политических и юридических гарантий для Украины со стороны партнеров.

Эти гарантии должны вступить в силу после прекращения боевых действий и соответствовать интересам безопасности всего региона.

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