Румунія не відправлятиме військових в Україну для участі у бойових діях

В адміністрації президента Румунії спростували чутки про нібито плани відправити румунських військових в Україну для участі у бойових діях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні адміністрації президента Румунії, яке цитує Digi24.

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До 20 військових можуть залучити до координаційної роботи

В адміністрації президента пояснили, що Нікушор Дан направив до парламенту запит на погодження щодо залучення до 20 румунських військових до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України.

Це командування працює на території Франції та Великої Британії. У заяві наголосили, що йдеться не про участь румунських військових у бойових діях.

В адміністрації президента назвали чутки про відправлення військових в Україну дезінформацією.

"Останніми днями у мережі поширюється неправдивий наратив про те, що Румунія планує відправити військових в Україну для участі у війні. Це маніпуляція-залякування, яка умисно перекручує суть рішення", - йдеться у повідомленні.

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Румунія бере участь у коаліції охочих

В адміністрації президента Румунії також заявили, що війна Росії проти України впливає на безпекову ситуацію всіх сусідніх держав, зокрема Румунії.

У заяві наголосили, що головним пріоритетом країни є захист її громадян. Саме тому Румунія бере участь у міжнародних форматах, які мають допомогти забезпечити безпеку.

Одним із таких форматів назвали "коаліцію охочих". У заяві пояснили, що йдеться про військовий напрям реалізації політичних і юридичних гарантій для України від партнерів.

Ці гарантії мають запрацювати після припинення бойових дій та відповідати безпековим інтересам усього регіону.

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