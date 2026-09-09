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Румунія не відправлятиме військових в Україну для участі у бойових діях

Військові з Румунії

В адміністрації президента Румунії спростували чутки про нібито плани відправити румунських військових в Україну для участі у бойових діях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні адміністрації президента Румунії, яке цитує Digi24.

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До 20 військових можуть залучити до координаційної роботи

В адміністрації президента пояснили, що Нікушор Дан направив до парламенту запит на погодження щодо залучення до 20 румунських військових до Операційного командування багатонаціональної групи підтримки України.

Це командування працює на території Франції та Великої Британії. У заяві наголосили, що йдеться не про участь румунських військових у бойових діях.

В адміністрації президента назвали чутки про відправлення військових в Україну дезінформацією.

"Останніми днями у мережі поширюється неправдивий наратив про те, що Румунія планує відправити військових в Україну для участі у війні. Це маніпуляція-залякування, яка умисно перекручує суть рішення", - йдеться у повідомленні.

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Румунія бере участь у коаліції охочих

В адміністрації президента Румунії також заявили, що війна Росії проти України впливає на безпекову ситуацію всіх сусідніх держав, зокрема Румунії.

У заяві наголосили, що головним пріоритетом країни є захист її громадян. Саме тому Румунія бере участь у міжнародних форматах, які мають допомогти забезпечити безпеку.

Одним із таких форматів назвали "коаліцію охочих". У заяві пояснили, що йдеться про військовий напрям реалізації політичних і юридичних гарантій для України від партнерів.

Ці гарантії мають запрацювати після припинення бойових дій та відповідати безпековим інтересам усього регіону.

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Румунія (1213) військовослужбовці (5289) війна в Україні (9164)
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Топ коментарі
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Ну то вони себе ніколи і не асоціювали як щит європи
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09.09.2026 21:27 Відповісти
+2
Преимущество в населении у них раза в 3-4 больше. Дешевый покорный мобилизационный ресурс они уже выбрали, зэков бомжей и алкашей практически не осталось. Уже даже за очень большие по их меркам бабки идти дураков нет. Дальше - только бусификация. Бусифицированные даже в обороне воюют плохо, убегают. Бусифицированные в нападении на чужую землю воюют кратно хуже. На самом деле если бы у нас были прозорливые понимающие политики - то уже сейчас по всем каналам должны были идти заявления о том что любой российский солдат который сдается в плен добровольно - получает до конца войны достаточно комфортные условия проживания в специальных лагерях, медицина, питание - и самое главное - он не будет обменян. В таком случае есть хорошие шансы что многие возможные мобилизованные после выборов в рф, особенно после того как их мотивацию подкрепят пулеметным огнем в затылок - а скорее мотивационными дроновыми ударами по тем кто не пойдет штурмовать - что такие мобилизованные начнут массово в плен сдаваться. И наша политическая задача им в этом максимально способствовать.
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09.09.2026 21:37 Відповісти
+1
по ходу румунський нарід більше не хоче жити в ЄС а вернутися сюди Румынская Народная Республика (РНР) - с 30 декабря 1947 года по 21 августа 1965 года.
Социалистическая Республика Румыния (СРР) - с 21 августа 1965 года по 25 декабря 1989 года. [https://artsandculture.google.com/entity/m01rdn4?hl=ru 1, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2]
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09.09.2026 21:22 Відповісти

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