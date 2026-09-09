В КГГА рассказали, как будет курсировать транспорт по мостам во время тревог

В Киеве обновят порядок движения транспорта по Подольскому мостовому переходу и Южному мосту во время воздушных тревог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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Как будут работать мосты во время тревоги

На Подольском мостовом переходе в течение 10 сентября завершат обновление временной схемы организации дорожного движения.

Во время воздушных тревог автомобили смогут двигаться по мосту в обоих направлениях. С левого на правый берег транспорт будет курсировать постоянно, но в месте выезда встречного потока полосы сузят до двух.

Движение с правого на левый берег сначала будет осуществляться по действующей схеме. Затем транспорт временно будет переезжать на противоположную часть моста и продолжать движение по двум полосам. После этого автомобили снова будут возвращаться на свою сторону моста.

"Введение обновленной временной организации движения должно обеспечить более стабильное транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы во время воздушных тревог", - сообщили в КГГА.

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Что изменится на Южном мосту

На Южном мосту разрешат движение автомобилей с правого на левый берег Днепра. При этом после начала и завершения воздушной тревоги предусмотрено технологическое перекрытие движения на 30 минут. Это правило будет действовать независимо от уровня тревоги.

После завершения перекрытия снова разрешат въезд на Южный мост с Надднепрянского и Столичного шоссе.

Движение автобусов по Южному мосту останется без изменений. Автобусы №22 и №91 продолжат курсировать по ранее измененным схемам под номерами №22-Д, №22-Т, №91-Д и №91-Т.

Автобусы №110, №111 и №112 во время тревог желтого и красного уровней будут курсировать по Подольскому мостовому переходу без ограничений после завершения соответствующих работ.

Ранее сообщалось, что с ночи 10 сентября в Киеве начнут работу 4 временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы.