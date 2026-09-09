У КМДА розповіли, як курсуватиме транспорт мостами під час тривог

У Києві оновлять порядок руху транспорту Подільським мостовим переходом та Південним мостом під час повітряних тривог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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Як працюватимуть мости під час тривоги

На Подільському мостовому переході протягом 10 вересня завершать оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Під час повітряних тривог автомобілі зможуть рухатися мостом в обох напрямках. Із лівого на правий берег транспорт курсуватиме постійно, але в місці виїзду зустрічного потоку смуги звузять до двох.

Рух із правого на лівий берег спочатку відбуватиметься за чинною схемою. Потім транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мосту та продовжуватиме рух двома смугами. Після цього автомобілі знову повертатимуться на свою сторону мосту.

"Запровадження оновленої тимчасової організації руху має забезпечити більш стабільне транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці під час повітряних тривог", – повідомили у КМДА.

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Що зміниться на Південному мосту

На Південному мосту дозволять рух автомобілів із правого на лівий берег Дніпра. Водночас після початку та завершення повітряної тривоги передбачене технологічне перекриття руху на 30 хвилин. Це правило діятиме незалежно від рівня тривоги.

Після завершення перекриття знову дозволять заїзд на Південний міст із Наддніпрянського та Столичного шосе.

Рух автобусів Південним мостом залишиться без змін. Автобуси №22 та №91 продовжать курсувати за раніше зміненими схемами під номерами №22-Д, №22-Т, №91-Д та №91-Т.

Автобуси №110, №111 та №112 під час тривог жовтого та червоного рівнів курсуватимуть Подільським мостовим переходом без обмежень після завершення відповідних робіт.

Раніше повідомлялося, що з ночі 10 вересня в Києві почнуть роботу 4 тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.