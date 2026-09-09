Пилот истребителя Mirage авиабомбами AASM HAMMER уничтожил пункт управления БПЛА рашистов. ВИДЕО
Пилот Воздушных сил на истребителе Mirage нанес удар по российскому пункту управления БПЛА и месту базирования экипажей дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинский пилот использовал авиабомбы AASM HAMMER.
В результате точного попадания здание было уничтожено вместе с личным составом противника, находившимся внутри.
Видеозаписьопубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".
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