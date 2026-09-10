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Корецкий сообщил о новых законопроектах для покрытия дефицита бюджета

Сергей Корецкий сообщил о новых законопроектах правительства

9 сентября Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, необходимые для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Корецкий назвал три направления новых законопроектов

Новые документы касаются деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, АО "Укрзализныця" и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Кабинет Министров поручил министрам безотлагательно проработать законопроекты совместно с народными депутатами на уровне парламентских комитетов.

По словам Корецкого, с начала сентября правительство уже одобрило и передало в парламент восемь законопроектов из необходимого пакета.

"Свою часть работы правительство выполняет: с начала сентября мы одобрили и передали на рассмотрение 8 законопроектов. Действуем по четко определенному плану, и до 1 ноября все необходимые решения правительства будут приняты", — заявил Корецкий.

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Правительство призывает Раду быстрее принять решения

Премьер-министр назвал ситуацию с дефицитом государственного бюджета серьезной. Он призвал народных депутатов как можно скорее принять законы, необходимые для получения международной финансовой помощи.

Корецкий подчеркнул, что совместная работа правительства и парламента необходима для стабилизации государственных финансов и обеспечения средств на оборонные и социальные расходы.

Один из документов касается рынка железнодорожного транспорта Украины. Законопроект №16019 был зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября. В настоящее время его рассматривает профильный комитет.

Законопроект № 16018 касается конкурсных процедур на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия. Его также зарегистрировали 3 сентября.

Что касается законопроекта о работе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в сообщении правительства приведено лишь общее содержание документа.

Ранее президент Владимир Зеленский проинформировал европейских партнеров о дополнительной потребности Украины в $27 млрд до конца года.

Автор: 

бюджет (4891) ВР (28393) деньги (986) Кабмин (13933) Корецкий Сергей (99)
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Топ комментарии
+20
А в нас що дефіцит бюджету є? А по мусорам не скажеш. Кожен день у мусорів нові джипи, нові робочі місця.
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10.09.2026 00:14 Ответить
+17
Прокурорів -інвалідів потрусіть
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10.09.2026 00:16 Ответить
+14
У Зельоних можуть прикриватися сотнями законів. Але покрити вміють тільки кредитами, та випрошеною допомогою від партнерів.
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10.09.2026 00:15 Ответить

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