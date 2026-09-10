РФ повредила логистические центры ведущих сетей супермаркетов Украины, - The Guardian

Российские удары по продовольственным складам и логистическим центрам уже привели к перебоям с поставками отдельных товаров в Киеве и других городах Украины. Повреждениям подверглась логистическая инфраструктура ряда крупнейших торговых сетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

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Под ударом оказалась логистика супермаркетов

По словам Высоцкого, среди сетей, логистическая инфраструктура которых пострадала в результате последних российских атак, - Novus, АТБ, "Сильпо" и "Фора".

Министр назвал августовско-сентябрьскую волну ударов самой масштабной атакой на продовольственную логистику с начала полномасштабного вторжения.

"Атаки августа-сентября 2026 года представляют собой системную атаку на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения", - заявил Высоцкий.

Он подчеркнул, что российские войска пытаются уничтожить логистические цепочки, обеспечивающие украинцев продовольствием.

The Guardian отмечает, что после повреждения складов и логистических объектов вблизи нескольких городов в магазинах уже возник дефицит отдельных товаров. В то же время массовой скупки продуктов, как в первые месяцы полномасштабной войны в 2022 году, пока не наблюдается.

Продукты могут подорожать

Атаки на складскую инфраструктуру могут отразиться и на стоимости продуктов.

По оценке Тараса Высоцкого, повреждение складских мощностей может привести к росту цен на продовольствие примерно на 2,5%. Представители бизнеса при этом допускают гораздо более существенное подорожание - в некоторых случаях до 15%.

Причиной станет не только потеря товаров. Компаниям придется перестраивать логистические системы, чтобы снизить риски от будущих российских атак.

Склад Goodwine потерял товаров на 4 млн евро

Одним из объектов, подвергшихся удару, стал склад вблизи Киева, которым пользовалась компания Bureau of Wine, управляющая, в частности, сетью Goodwine.

Соучредитель компании Дмитрий Крымский рассказал, что в результате удара 1 сентября было уничтожено товаров примерно на €4 млн.

Компания рассматривает несколько способов защиты от повторных атак. Среди них — перенос части складских мощностей в Польшу, использование подземных помещений и распределение запасов между несколькими небольшими складами.

В Bureau of Wine ожидают, что перестройка логистики может привести к росту цен примерно на 5%.

Для компании сентябрьская атака стала уже третьей с начала полномасштабной войны. В 2022 году в результате удара было уничтожено товаров примерно на €15 млн, а в июле 2026 года компания потеряла продукции еще на €1,5 млн.

На складе вблизи Киева находилось около трех тысяч паллет. Из-за большого объема продукции оперативно переместить все запасы в более безопасное место было невозможно. Дополнительные трудности создавали воздушные тревоги — работники могли заниматься перемещением товаров лишь три-четыре часа в день.

Россия атакует склады торговых сетей

Отдельные продовольственные склады пострадали во время массированной атаки РФ в ночь на 20 августа.

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В частности, в Борисполе был поврежден склад, где хранилась часть запасов сети Varus. В компании предупредили о возможных временных перебоях с наличием отдельных товаров в магазинах, однако все торговые точки продолжили работу в штатном режиме.

Также российский удар повредил склад сети "Фора" в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция.

Пострадал и склад "ЭКО Маркета". В компании сообщили, что сотрудники не пострадали. Магазины продолжили работу, а команда начала снабжать торговые точки необходимыми товарами.

Таким образом, российские удары создают риски не только непосредственных потерь для торговых сетей, но и перебоев с поставками, а также роста стоимости продуктов для украинских потребителей.

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