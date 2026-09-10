РФ пошкодила логістичні центри провідних мереж супермаркетів України, - The Guardian

Російські удари по продовольчих складах та логістичних центрах уже спричинили перебої з постачанням окремих товарів у Києві та інших містах України. Пошкоджень зазнала логістична інфраструктура низки найбільших торговельних мереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

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Під ударом опинилася логістика супермаркетів

За словами Висоцького, серед мереж, логістична інфраструктура яких постраждала внаслідок останніх російських атак, — Novus, АТБ, "Сільпо" та "Фора".

Міністр назвав серпнево-вересневу хвилю ударів наймасштабнішою атакою на продовольчу логістику від початку повномасштабного вторгнення.

"Атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення", - заявив Висоцький.

Він наголосив, що російські війська намагаються знищити логістичні ланцюги, які забезпечують українців продовольством.

The Guardian зазначає, що після пошкодження складів і логістичних об'єктів поблизу кількох міст у магазинах уже виник дефіцит окремих товарів. Водночас масового скуповування продуктів, як у перші місяці повномасштабної війни у 2022 році, наразі не спостерігається.

Продукти можуть подорожчати

Атаки на складську інфраструктуру можуть позначитися й на вартості продуктів.

За оцінкою Тараса Висоцького, пошкодження складських потужностей здатне додати до цін на продовольство близько 2,5%. Представники бізнесу водночас допускають значно суттєвіше подорожчання — у деяких випадках до 15%.

Причиною стане не лише втрата товарів. Компаніям доведеться перебудовувати логістичні системи, щоб зменшити ризики від майбутніх російських атак.

Склад Goodwine втратив товарів на €4 млн

Одним із об'єктів, який зазнав удару, став склад поблизу Києва, яким користувалася компанія Bureau of Wine, що управляє, зокрема, мережею Goodwine.

Співзасновник компанії Дмитро Кримський розповів, що внаслідок удару 1 вересня було знищено товарів приблизно на €4 млн.

Компанія розглядає кілька способів захисту від повторних атак. Серед них — перенесення частини складських потужностей до Польщі, використання підземних приміщень та розподіл запасів між кількома меншими складами.

У Bureau of Wine очікують, що перебудова логістики може збільшити ціни приблизно на 5%.

Для компанії вереснева атака стала вже третьою від початку повномасштабної війни. У 2022 році через удар було знищено товарів приблизно на €15 млн, а в липні 2026 року компанія втратила продукції ще на €1,5 млн.

На складі поблизу Києва перебували близько трьох тисяч палет. Через великий обсяг продукції оперативно перемістити всі запаси у безпечніше місце було неможливо. Додаткові труднощі створювали повітряні тривоги — працівники могли займатися переміщенням товарів лише три-чотири години на день.

Росія атакує склади торговельних мереж

Окремі продовольчі склади постраждали під час масованої атаки РФ у ніч проти 20 серпня.

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Зокрема, у Борисполі було пошкоджено склад, де зберігалася частина запасів мережі Varus. У компанії попередили про можливі тимчасові перебої з наявністю окремих товарів у магазинах, однак усі торговельні точки продовжили роботу у штатному режимі.

Також російський удар пошкодив склад мережі "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася свіжа продукція.

Постраждав і склад "ЕКО Маркету". У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Магазини продовжили працювати, а команда почала забезпечувати торговельні точки необхідними товарами.

Таким чином, російські удари створюють ризики не лише безпосередніх втрат для торговельних мереж, а й перебоїв із постачанням та зростання вартості продуктів для українських споживачів.

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