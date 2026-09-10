Взрыв в Куриловке на Днепропетровщине в июле 2026 года произошел из-за детонации боеприпасов, - ОГП
В Куриловке Днепропетровской области в июле действительно произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента 11 человек признаны пострадавшими, а следствие выясняет, кто и с какой целью доставил туда боеприпасы.
Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
В июле 2026 года, уже после взрывов на складах в Вишневом, в сети сообщали о взрывах без объявления воздушной тревоги среди жилой застройки в поселке Куриловка Днепропетровской области.
Также сообщалось о том, что они якобы тоже произошли из-за какого-то склада с боеприпасами, и у людей, живших поблизости, было повреждено имущество.
В Офисе генпрокурора Цензор.НЕТ подтвердили этот факт и отметили, что было возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Досудебное расследование продолжается, 11 человек признаны потерпевшими, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Подробности того, что именно произошло, в интересах следствия не сообщаются.
"Единственное, что я могу сообщить на данный момент, — это то, что там действительно произошел взрыв боеприпасов. Теперь следствие должно установить, какое подразделение или какие конкретно лица именно эти боеприпасы туда переместили, с какой целью они это сделали", — отметил Лещенко.
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