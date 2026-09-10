Оккупанты дали украинцам 40 лет на двоих за передачу данных о военных РФ и сотрудничество с СБУ
Оккупационные суды вынесли два новых приговора украинцам на оккупированной территории Донецкой области — в общей сложности 40 лет лишения свободы. Жительницу Макеевки приговорили к 15 годам за передачу данных о российских военных и технике, а жителя Мариуполя Евгения Карпенко — к 25 годам за якобы сотрудничество с СБУ.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупационный так называемый "Верховный суд ДНР" обвинил жительницу Макеевки в "государственной измене" и "шпионаже".
По версии оккупантов, в августе 2024 года украинка через чат-бот передала информацию о местах нахождения российских военных и военной техники. 13 мая 2026 года ее задержали при попытке пересечь границу.
Подконтрольный РФ суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. рублей.
В то же время Южный окружной военный суд РФ приговорил жителя Мариуполя Евгения Карпенко к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 650 тыс. рублей.
По версии ФСБ, Карпенко якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины, получал компоненты взрывных устройств и обустраивал тайники. Первые пять лет заключения он должен провести в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.
"Двум украинцам за героические поступки — 40 лет тюрьмы на двоих", — прокомментировал Андрющенко.
По его подсчетам, только с начала сентября оккупационные и российские суды уже вынесли как минимум шесть таких приговоров украинцам: два — в отношении жителей оккупированного Крыма, два — Херсонской области, один — Запорожской области и один — Донецкой области/Мариуполя.
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