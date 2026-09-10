Окупанти дали українцям 40 років ув’язнення на двох за передачу даних про військових РФ та співпрацю із СБУ

Окупаційні суди винесли два нові вироки українцям на захопленій частині Донеччини – загалом 40 років ув’язнення. Жительку Макіївки засудили до 15 років за передачу даних про російських військових і техніку, а маріупольця Євгена Карпенка – до 25 років за нібито співпрацю із СБУ.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, окупаційний так званий "Верховний суд ДНР" звинуватив жительку Макіївки у "державній зраді" та "шпигунстві".

За версією окупантів, у серпні 2024 року українка через чат-бот передала інформацію про місця перебування російських військових та військової техніки. 13 травня 2026 року її затримали під час спроби перетнути кордон.

Підконтрольний РФ суд призначив жінці 15 років позбавлення волі та штраф у розмірі 400 тис. рублів.

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Водночас Південний окружний військовий суд РФ засудив жителя Маріуполя Євгена Карпенка до 25 років позбавлення волі та штрафу в 650 тис. рублів.

За версією ФСБ, Карпенко нібито співпрацював зі Службою безпеки України, отримував компоненти вибухових пристроїв та облаштовував схованки. Перші п’ять років ув’язнення він має провести у в’язниці, решту терміну – в колонії суворого режиму.

"Двоє українців за героїчні вчинки – 40 років тюрми на двох", – прокоментував Андрющенко.

За його підрахунками, лише від початку вересня окупаційні та російські суди вже винесли щонайменше шість таких вироків українцям: два – щодо жителів окупованого Криму, два – Херсонської області, один – Запорізької області та один – Донецької області/Маріуполя.

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