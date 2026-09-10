Школьные столовые начали проверять без предупреждения: уже выявили нарушения в меню

Госпродпотребслужба начала без предупреждения проверять организацию питания в украинских школах. В некоторых учреждениях уже выявили случаи, когда ученикам подавали еду не в соответствии с утвержденным меню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", которому о проверках рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

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Как отмечается, школы заранее не предупреждают о проведении таких проверок. По словам Софиенко, в некоторых учреждениях фиксируют несоблюдение утвержденного меню и другие проблемы с организацией питания.

В то же время, по информации Госпродпотребслужбы, большинство проверенных учебных заведений соблюдают установленные требования.

Цель проверок — не только выявить нарушения, но и помочь громадам устранить проблемы на раннем этапе.

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Софиенко также пояснила, что единого обязательного государственного меню для всех украинских школ нет. Меню утверждают сами учебные заведения, территориальные громады или поставщики услуг по питанию.

Меню, разработанное при участии кулинара Евгения Клопотенко, носит рекомендательный характер и не является обязательным.

Школы и громады должны утверждать сезонное четырехнедельное меню в соответствии с установленными Минздравом требованиями к сбалансированному питанию. Если учреждение самостоятельно разрабатывает меню, его необходимо согласовать с Госпродпотребслужбой. Для рекомендованного Минздравом меню отдельного согласования не требуется.

Родители также могут инициировать изменения, если их не устраивают отдельные блюда или рацион в целом.

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