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Новости Бесплатное питание для школьников
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Школьные столовые начали проверять без предупреждения: уже выявили нарушения в меню

В украинских школах начали внеплановые проверки столовых

Госпродпотребслужба начала без предупреждения проверять организацию питания в украинских школах. В некоторых учреждениях уже выявили случаи, когда ученикам подавали еду не в соответствии с утвержденным меню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", которому о проверках рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко.

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Как отмечается, школы заранее не предупреждают о проведении таких проверок. По словам Софиенко, в некоторых учреждениях фиксируют несоблюдение утвержденного меню и другие проблемы с организацией питания.

В то же время, по информации Госпродпотребслужбы, большинство проверенных учебных заведений соблюдают установленные требования.

Цель проверок — не только выявить нарушения, но и помочь громадам устранить проблемы на раннем этапе.

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Софиенко также пояснила, что единого обязательного государственного меню для всех украинских школ нет. Меню утверждают сами учебные заведения, территориальные громады или поставщики услуг по питанию.

Меню, разработанное при участии кулинара Евгения Клопотенко, носит рекомендательный характер и не является обязательным.

Школы и громады должны утверждать сезонное четырехнедельное меню в соответствии с установленными Минздравом требованиями к сбалансированному питанию. Если учреждение самостоятельно разрабатывает меню, его необходимо согласовать с Госпродпотребслужбой. Для рекомендованного Минздравом меню отдельного согласования не требуется.

Родители также могут инициировать изменения, если их не устраивают отдельные блюда или рацион в целом.

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  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Черновицкой области начали проверку школьного питания после резонанса в соцсетях из-за завтрака в одном из лицеев, где детям подали запеканку, чай, хлеб и целую сырую морковку.

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проверка (860) школа (3180) питание (31)
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Топ комментарии
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Клопотенка не спитали? Клопотенко це людина з молодої команди Незламного,можуть у перевіряльників проблеми виникнути...
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10.09.2026 17:32 Ответить
+2
Так 9 мільярдів на харчування у школах виділили ж. Нафіга??? Половина дітей не харчується, і це мінус 4 млрд. З тих, хто харчується мінімум половина не доїдає наготовленого. І це ще мінус 2,5 млрд. Грубо 7 млрд викинули на смітник. Аро корупцію навіть не згадую.
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10.09.2026 17:47 Ответить
+2
Тема питания в школах столетняя! И при совке бухтели. Давно наработана схема, приносить из дому с собой, как вариант, ведь мало говорят сколько остаётся на столах после еды, полные вёдра! Даже давно у нас есть в продаже ,ланч-боксы,---коробочки приносить еду с собой. А так кормят ватрушками с 1 изюминкой но за деньги через буфет.
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10.09.2026 18:03 Ответить

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