Шкільні їдальні почали перевіряти без попередження: вже виявили порушення меню

Держпродспоживслужба почала без попередження перевіряти організацію харчування в українських школах. У частині закладів уже виявили випадки, коли учням подавали їжу не відповідно до затвердженого меню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне", якому про перевірки розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко.

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Як зазначається, школи заздалегідь не попереджають про проведення таких перевірок. За словами Софієнко, у деяких закладах фіксують недотримання затвердженого меню та інші проблеми з організацією харчування.

Водночас, за інформацією Держпродспоживслужби, більшість перевірених закладів освіти дотримуються встановлених вимог.

Мета перевірок – не лише виявити порушення, а й допомогти громадам усунути проблеми на ранньому етапі.

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Софієнко також пояснила, що єдиного обов’язкового державного меню для всіх українських шкіл немає. Меню затверджують самі заклади освіти, територіальні громади або надавачі послуг із харчування.

Меню, розроблене за участі кулінара Євгена Клопотенка, має рекомендаційний характер і не є обов’язковим.

Школи та громади мають затверджувати сезонне чотиритижневе меню відповідно до встановлених МОЗ вимог до збалансованого харчування. Якщо заклад самостійно розробляє меню, його необхідно погодити з Держпродспоживслужбою. Для рекомендованого МОЗ меню окреме погодження не потрібне.

Батьки також можуть ініціювати зміни, якщо їх не влаштовують окремі страви або раціон загалом.

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