РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11167 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Канаду
552 15

Зеленский заявил, что первая система FREYJA может быть готова к концу года

Владимир Зеленский рассказывает об антибаллистической системе FREYJA

Президент Владимир Зеленский заявил, что первая противоракетная система FREYJA может быть готова уже к концу 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Канаде.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский рассказал о сроках создания FREYJA

По словам Зеленского, Украина работает над противоракетной системой FREYJA. К программе также присоединится Канада.

Президент отметил, что ранее компании говорили о необходимости 20–30 лет для создания новой противоракетной системы.

"Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно. Нет, это о другом мире, это о XX веке. Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это гораздо быстрее", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить первую систему уже в конце этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из них пойдет Украине, - Карни

FREYJA обсуждают с партнерами

Зеленский отметил, что антибаллистическая программа FREYJA была предметом обсуждения в Норвегии и Канаде.

Президент также ожидает, что во время встречи в Нью-Йорке будет более четко определен график дальнейших шагов.

"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших шагов, ведь речь идет об обороне", — отметил глава государства.

  • FREYJA – перспективный панъевропейский проект интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на перехват баллистических ракет. Украина разрабатывает его совместно с европейскими странами при участии компании Fire Point.

Читайте также: Канада готовит новый пакет санкций против РФ, – Карни

Автор: 

Зеленский Владимир (25774) Канада (2221) баллистические ракеты (706)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Може бути, що завгодно, крім того щоб Зеленський не збрехав.
показать весь комментарий
10.09.2026 23:25 Ответить
+7
Балабол... вже стільки заяв зробив по ракетах, що ніхто тобі не вірить. Знову гроші з бандою вкрадеш.
показать весь комментарий
10.09.2026 23:26 Ответить
+4
Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше

А що заважає налагодити виробництво реактивних бпла, які раніше були анонсовані?

P.s. Як показує практика, швидше за всіх, ви можете розкрадати гроші...
показать весь комментарий
10.09.2026 23:27 Ответить

Загрузка...

 
 