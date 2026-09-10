Зеленский заявил, что первая система FREYJA может быть готова к концу года

Президент Владимир Зеленский заявил, что первая противоракетная система FREYJA может быть готова уже к концу 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Канаде.

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Зеленский рассказал о сроках создания FREYJA

По словам Зеленского, Украина работает над противоракетной системой FREYJA. К программе также присоединится Канада.

Президент отметил, что ранее компании говорили о необходимости 20–30 лет для создания новой противоракетной системы.

"Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно. Нет, это о другом мире, это о XX веке. Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это гораздо быстрее", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить первую систему уже в конце этого года.

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FREYJA обсуждают с партнерами

Зеленский отметил, что антибаллистическая программа FREYJA была предметом обсуждения в Норвегии и Канаде.

Президент также ожидает, что во время встречи в Нью-Йорке будет более четко определен график дальнейших шагов.

"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших шагов, ведь речь идет об обороне", — отметил глава государства.

FREYJA – перспективный панъевропейский проект интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с акцентом на перехват баллистических ракет. Украина разрабатывает его совместно с европейскими странами при участии компании Fire Point.

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