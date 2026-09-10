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Новини Візит Зеленського до Канади
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Зеленський заявив, що перша система FREYJA може бути готова до кінця року

Володимир Зеленський розповідає про антибалістичну систему FREYJA

Президент Володимир Зеленський заявив, що перша антибалістична система FREYJA може бути готова вже до кінця 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді.

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Зеленський розповів про терміни створення FREYJA

За словами Зеленського, Україна працює над антибалістичною системою FREYJA. До програми також долучиться Канада.

Президент зазначив, що компанії раніше говорили про потребу у 20–30 роках для створення нової балістичної системи.

"Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно. Ні, це про інший світ, це про XX століття. Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує отримати першу систему вже наприкінці цього року.

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FREYJA обговорюють із партнерами

Зеленський зазначив, що антибалістична програма FREYJA була предметом обговорення у Норвегії та Канаді.

Президент також очікує, що під час зустрічі в Нью-Йорку буде чіткіше визначено графік подальших кроків.

"І ми також розраховуємо на те, що в Нью-Йорку у нас буде чіткіше розуміння графіку усіх наших кроків, тому це про оборону", – зазначив глава держави.

  • FREYJA – перспективний пан’європейський проєкт інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Україна розробляє його спільно з європейськими країнами за участі компанії Fire Point.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26927) Канада (1863) балістичні ракети (737)
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Топ коментарі
+14
Може бути, що завгодно, крім того щоб Зеленський не збрехав.
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10.09.2026 23:25 Відповісти
+14
Балабол... вже стільки заяв зробив по ракетах, що ніхто тобі не вірить. Знову гроші з бандою вкрадеш.
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10.09.2026 23:26 Відповісти
+9
Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше

А що заважає налагодити виробництво реактивних бпла, які раніше були анонсовані?

P.s. Як показує практика, швидше за всіх, ви можете розкрадати гроші...
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10.09.2026 23:27 Відповісти

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