Генконсульство Украины в Дюссельдорфе эвакуировали из-за угрозы взрыва в здании, - МИД

Сотрудников Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе (Германия) пришлось эвакуировать после анонимного сообщения о заминировании здания.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что произошло

"В Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе поступила анонимная угроза о заминировании здания. На тот момент посетителей в помещении уже не было. Сотрудники генконсульства были эвакуированы", — сообщили в пресс-службе МИД.

Читайте также: Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге и высылает из страны сотрудников Goethe-Institut

Результаты проверки

Дипломаты обратились к правоохранительным органам, которые провели проверку здания.

"Взрывных устройств обнаружено не было. Учреждение продолжает работать в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, по данным СМИ, вечером 10 сентября возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе в Германии полиция проводила масштабную операцию из-за неустановленной угрозы безопасности.

Читайте также: Правительство изменило правила проверки военно-учетных документов украинцев за рубежом