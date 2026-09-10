Генконсульство Украины в Дюссельдорфе эвакуировали из-за угрозы взрыва в здании, - МИД
Сотрудников Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе (Германия) пришлось эвакуировать после анонимного сообщения о заминировании здания.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что произошло
"В Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе поступила анонимная угроза о заминировании здания. На тот момент посетителей в помещении уже не было. Сотрудники генконсульства были эвакуированы", — сообщили в пресс-службе МИД.
Результаты проверки
Дипломаты обратились к правоохранительным органам, которые провели проверку здания.
"Взрывных устройств обнаружено не было. Учреждение продолжает работать в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе МИД.
- Напомним, по данным СМИ, вечером 10 сентября возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе в Германии полиция проводила масштабную операцию из-за неустановленной угрозы безопасности.
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