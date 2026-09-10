Генеральное консульство Украины в немецком Дюссельдорфе окружила полиция из-за "неизвестной угрозы безопасности". ФОТО
Вечером 10 сентября возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе ( Германия ) полиция проводит масштабную операцию.
Об этом сообщают немецкое агентство DPA и Tagesspiegel, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам представительницы полиции Дюссельдорфа, возле здания украинского генерального консульства возникла "неопределенная опасная ситуация". Она подтвердила, что правоохранители проводят крупную операцию в районе дипломатического представительства.
В то же время в полиции пока не сообщают, что именно стало причиной тревоги и в чем заключается потенциальная опасность.
Обстановка возле консульства
Корреспондент dpa с места событий сообщил, что Генеральное консульство оцепили на значительном расстоянии.
- Полиция огородила лентой часть улицы в центре Дюссельдорфа, возле здания находятся несколько полицейских автомобилей и специальных экипажей.
Информации об эвакуации людей или возможных пострадавших нет. Также не сообщалось об обнаружении взрывчатки или подозрительного предмета, а также о том, могла ли угроза быть направлена непосредственно против украинского дипломатического представительства.
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