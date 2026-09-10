Генеральное консульство Украины в немецком Дюссельдорфе окружила полиция из-за "неизвестной угрозы безопасности". ФОТО

Вечером 10 сентября возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе ( Германия ) полиция проводит масштабную операцию.

Об этом сообщают немецкое агентство DPA и Tagesspiegel, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По словам представительницы полиции Дюссельдорфа, возле здания украинского генерального консульства возникла "неопределенная опасная ситуация". Она подтвердила, что правоохранители проводят крупную операцию в районе дипломатического представительства.

В то же время в полиции пока не сообщают, что именно стало причиной тревоги и в чем заключается потенциальная опасность.

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Обстановка возле консульства

Корреспондент dpa с места событий сообщил, что Генеральное консульство оцепили на значительном расстоянии.

Полиция огородила лентой часть улицы в центре Дюссельдорфа, возле здания находятся несколько полицейских автомобилей и специальных экипажей.

Информации об эвакуации людей или возможных пострадавших нет. Также не сообщалось об обнаружении взрывчатки или подозрительного предмета, а также о том, могла ли угроза быть направлена непосредственно против украинского дипломатического представительства.

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