Генконсульство України в німецькому Дюссельдорфі оточила поліція через "невідому загрозу безпеці". ФОТО
Увечері 10 вересня біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі у Німеччині поліція проводить масштабну операцію.
Про це пишуть німецьке агентство DPA та Tagesspiegel, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За словами представниці поліції Дюссельдорфа, біля будівлі українського Генконсульства виникла "невизначена небезпечна ситуація". Вона підтвердила, що правоохоронці проводять велику операцію в районі дипломатичного представництва.
Водночас у поліції поки не повідомляють, що саме стало причиною тривоги та в чому полягає потенційна небезпека.
Обстановка біля консульства
Кореспондент dpa з місця подій повідомив, що Генеральне консульство оточили на значній відстані.
- Поліція перекрила стрічкою частину вулиці в центрі Дюссельдорфа, біля будівлі перебувають кілька поліцейських автомобілів та спеціальних екіпажів.
Інформації про евакуацію людей або можливих постраждалих немає. Також не повідомлялося про виявлення вибухівки чи підозрілого предмета, а також про те, чи могла загроза бути спрямована безпосередньо проти українського дипломатичного представництва.
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