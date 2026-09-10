Генконсульство України в німецькому Дюссельдорфі оточила поліція через "невідому загрозу безпеці". ФОТО

Увечері 10 вересня біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі у Німеччині поліція проводить масштабну операцію.

Про це пишуть німецьке агентство DPA та Tagesspiegel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами представниці поліції Дюссельдорфа, біля будівлі українського Генконсульства виникла "невизначена небезпечна ситуація". Вона підтвердила, що правоохоронці проводять велику операцію в районі дипломатичного представництва.

Водночас у поліції поки не повідомляють, що саме стало причиною тривоги та в чому полягає потенційна небезпека.

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Обстановка біля консульства

Кореспондент dpa з місця подій повідомив, що Генеральне консульство оточили на значній відстані.

Поліція перекрила стрічкою частину вулиці в центрі Дюссельдорфа, біля будівлі перебувають кілька поліцейських автомобілів та спеціальних екіпажів.

Інформації про евакуацію людей або можливих постраждалих немає. Також не повідомлялося про виявлення вибухівки чи підозрілого предмета, а також про те, чи могла загроза бути спрямована безпосередньо проти українського дипломатичного представництва.

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