Відповіддю на "гібридну атаку" РФ у Лейпцигу має стати збільшення допомоги Україні, - Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що після спроби Росії вчинити "гібридну атаку" в аеропорту Лейпцига союзники мають дати жорстку відповідь, зокрема збільшити допомогу Україні та розгорнути додаткові війська на кордоні з РФ.
Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.
Потрібна відповідь
"Коли я чую ці дебати в Європі – що, можливо, нам не варто відповідати, бо це може призвести до ескалації, – абсолютно неправильне мислення. Це те, як ми думаємо. Росіяни так не думають. Якщо ти не відповідаєш, це означає, що ти м’який, і це означає, що з тобою можна робити, що завгодно", – наголосив Будріс.
Він додав, що необхідно зупинити ці диверсійні атаки, ці терористичні акти, організовані в Європі, жорсткою відповіддю – додатковим розгортанням сил на кордоні, щоб показати, що це відповідь.
"Адже ми не діятимемо симетрично, не організовуватимемо такі операції в Росії. Збільшити пакет допомоги Україні та витіснити їх з Європи. Ось такою має бути відповідь", – заявив Будріс.
Обмеження віз
Також Будріс наголосив на необхідності обмеження кількості віз, які видаються росіянам.
"Деякі європейські країни збільшують видачу віз і для декого туризм та приїжджі росіяни, які не мають куди витратити гроші, а витрачають вони їх у європейських ресторанах і на пляжах, не мають нічого спільного з війною. Для нас це має дуже безпосереднє значення", – наголосив міністр.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
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