Відповіддю на "гібридну атаку" РФ у Лейпцигу має стати збільшення допомоги Україні, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що після спроби Росії вчинити "гібридну атаку" в аеропорту Лейпцига союзники мають дати жорстку відповідь, зокрема збільшити допомогу Україні та розгорнути додаткові війська на кордоні з РФ.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібна відповідь

"Коли я чую ці дебати в Європі – що, можливо, нам не варто відповідати, бо це може призвести до ескалації, – абсолютно неправильне мислення. Це те, як ми думаємо. Росіяни так не думають. Якщо ти не відповідаєш, це означає, що ти м’який, і це означає, що з тобою можна робити, що завгодно", – наголосив Будріс.

Він додав, що необхідно зупинити ці диверсійні атаки, ці терористичні акти, організовані в Європі, жорсткою відповіддю – додатковим розгортанням сил на кордоні, щоб показати, що це відповідь.

"Адже ми не діятимемо симетрично, не організовуватимемо такі операції в Росії. Збільшити пакет допомоги Україні та витіснити їх з Європи. Ось такою має бути відповідь", – заявив Будріс.

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Обмеження віз

Також Будріс наголосив на необхідності обмеження кількості віз, які видаються росіянам.

"Деякі європейські країни збільшують видачу віз і для декого туризм та приїжджі росіяни, які не мають куди витратити гроші, а витрачають вони їх у європейських ресторанах і на пляжах, не мають нічого спільного з війною. Для нас це має дуже безпосереднє значення", – наголосив міністр.

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