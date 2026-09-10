Ответом на "гибридную атаку" РФ в Лейпциге должно стать увеличение помощи Украине, - Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что после попытки России совершить "гибридную атаку" в аэропорту Лейпцига союзники должны дать жесткий ответ, в частности увеличить помощь Украине и развернуть дополнительные войска на границе с РФ.
Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.
Необходим ответ
"Когда я слышу эти дебаты в Европе — что, возможно, нам не стоит отвечать, потому что это может привести к эскалации, — это абсолютно неправильное мышление. Так думаем мы. Россияне так не думают. Если ты не отвечаешь, это означает, что ты слаб, и это означает, что с тобой можно делать что угодно", — подчеркнул Будрис.
Он добавил, что необходимо остановить эти диверсионные атаки, эти террористические акты, организованные в Европе, жестким ответом — дополнительным развертыванием сил на границе, чтобы показать, что это ответ.
"Ведь мы не будем действовать симметрично, не будем организовывать такие операции в России. Увеличить пакет помощи Украине и вытеснить их из Европы. Вот каким должен быть ответ", – заявил Будрис.
Ограничение виз
Также Будрис подчеркнул необходимость ограничения количества виз, выдаваемых россиянам.
"Некоторые европейские страны увеличивают выдачу виз, и для некоторых туризм и приезжающие россияне, которым некуда потратить деньги, а тратят они их в европейских ресторанах и на пляжах, не имеют ничего общего с войной. Для нас это имеет очень непосредственное значение", – подчеркнул министр.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что
на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
- Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.
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