Ответом на "гибридную атаку" РФ в Лейпциге должно стать увеличение помощи Украине, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что после попытки России совершить "гибридную атаку" в аэропорту Лейпцига союзники должны дать жесткий ответ, в частности увеличить помощь Украине и развернуть дополнительные войска на границе с РФ.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

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Необходим ответ

"Когда я слышу эти дебаты в Европе — что, возможно, нам не стоит отвечать, потому что это может привести к эскалации, — это абсолютно неправильное мышление. Так думаем мы. Россияне так не думают. Если ты не отвечаешь, это означает, что ты слаб, и это означает, что с тобой можно делать что угодно", — подчеркнул Будрис.

Он добавил, что необходимо остановить эти диверсионные атаки, эти террористические акты, организованные в Европе, жестким ответом — дополнительным развертыванием сил на границе, чтобы показать, что это ответ.

"Ведь мы не будем действовать симметрично, не будем организовывать такие операции в России. Увеличить пакет помощи Украине и вытеснить их из Европы. Вот каким должен быть ответ", – заявил Будрис.

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Ограничение виз

Также Будрис подчеркнул необходимость ограничения количества виз, выдаваемых россиянам.

"Некоторые европейские страны увеличивают выдачу виз, и для некоторых туризм и приезжающие россияне, которым некуда потратить деньги, а тратят они их в европейских ресторанах и на пляжах, не имеют ничего общего с войной. Для нас это имеет очень непосредственное значение", – подчеркнул министр.

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Что предшествовало