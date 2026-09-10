Генконсульство України в Дюссельдорфі евакуювали через погрозу про замінування будівлі, - МЗС
Працівників Генерального консульства України в Дюссельдорфі у Німеччині довелося евакуювати після анонімного повідомлення про замінування будівлі.
Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що сталося
"До Генерального консульства України в Дюссельдорфі надійшла анонімна погроза про замінування будівлі. На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було. Співробітників Генконсульства було евакуйовано", — повідомили в пресслужбі МЗС.
Результати перевірки
Дипломати звернулися до правоохоронців, які провели перевірку будівлі.
"Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати у штатному режимі", — повідомили в пресслужбі МЗС.
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, увечері 10 вересня біля Генерального консульства України в Дюссельдорфі у Німеччині поліція проводила масштабну операцію через невстановлену загрозу безпеці.
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