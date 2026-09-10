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Генконсульство України в Дюссельдорфі евакуювали через погрозу про замінування будівлі, - МЗС

Генконсульство України в Дюссельдорфі Німеччина

Працівників Генерального консульства України в Дюссельдорфі у Німеччині довелося евакуювати після анонімного повідомлення про замінування будівлі.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

"До Генерального консульства України в Дюссельдорфі надійшла анонімна погроза про замінування будівлі. На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було. Співробітників Генконсульства було евакуйовано", — повідомили в пресслужбі МЗС.

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Результати перевірки

Дипломати звернулися до правоохоронців, які провели перевірку будівлі.

"Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати у штатному режимі", — повідомили в пресслужбі МЗС.

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