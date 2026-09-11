Республиканцы в Далласе намекнули Вэнсу на президентское будущее

Вице-президента США Джея Ди Вэнса во время закрытого завтрака в Далласе встретили криками "48", намекая на его возможное избрание 48-м президентом США в 2028 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico от 10 сентября.

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Вэнса встретили возгласами о будущем президентстве

По словам четырех участников мероприятия, тема президентских выборов 2028 года была заметной среди республиканских законодателей и других присутствующих. Сам Вэнс при этом не упоминал о будущей президентской кампании или своих планах.

Вице-президент сосредоточился на промежуточных выборах 2026 года. Он заявил, что они представляют собой выбор между "республиканцами со здравым смыслом" и "сумасшедшими людьми" из левого лагеря.

Вэнс призвал республиканцев сделать выборы общенациональными и говорить о действиях демократов.

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Вэнс предупредил о последствиях победы демократов

Вице-президент также заявил, что в случае победы демократов на выборах в Конгресс они отменят налоговые льготы и экономические достижения республиканцев.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Том Эммер также выступил на мероприятии. Он заявил: "Для вице-президента пределы - это только небо".

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