Служат в армии РФ после оккупации Крыма: 10 бывшим украинским военным объявили подозрения
Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения десяти бывшим военнослужащим ВСУ, которые после оккупации Крыма в 2014 году перешли на сторону России и продолжили службу в вооруженных силах РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Бывшие военнослужащие ВСУ после оккупации Крыма ушли служить в РФ
По данным следствия, в марте 2014 года подозреваемые служили в воинской части тактической группы Воздушных сил "Крым" ВСУ. Они не прибыли на новое место дислокации подразделения и отказались от дальнейшей службы в Украине.
"Среди них были бывшие руководители подразделений и служб, командир стартового взвода, инженер технической части, старший помощник начальника штаба и оперативный дежурный командного пункта", — сообщили в ОГП.
Впоследствии они, оставаясь гражданами Украины, заключили контракты с вооруженными силами РФ и начали службу в российской армии.
Большинство подозреваемых и сейчас служат в российских подразделениях. Они занимают офицерские и командные должности в войсках противовоздушной обороны, воздушно-космических силах, а также в радиолокационных и технических подразделениях.
Бывшие военные участвуют в работе ПВО в Крыму
По данным следствия, подозреваемые продолжают участвовать в обеспечении военной деятельности РФ. В частности, они вовлечены в систему противовоздушной обороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Им было предъявлено подозрение в дезертирстве и государственной измене по ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
За совершенные преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как добавили в Нацполиции, один из фигурантов стал заместителем командира зенитного ракетного дивизиона по военно-политической работе. Остальные отвечали за работу командного пункта и радиолокационной группы.
Еще несколько фигурантов заняли руководящие должности в автомобильной службе и службе радиационной, химической и биологической защиты.
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