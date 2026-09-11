В Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский

Утром 11 сентября в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши сообщил в Х.

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"Доброе утро из Киева", — написал Сикорский.

На данный момент его планы и цель визита неизвестны.

Что этому предшествовало?

На днях Сикорский сравнил российские удары по украинским городам с бомбардировками Лондона нацистской Германией.

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