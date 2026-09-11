В Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский
Утром 11 сентября в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши сообщил в Х.
"Доброе утро из Киева", — написал Сикорский.
На данный момент его планы и цель визита неизвестны.
Что этому предшествовало?
На днях Сикорский сравнил российские удары по украинским городам с бомбардировками Лондона нацистской Германией.
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