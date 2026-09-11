РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15429 посетителей онлайн
Новости Визит Сикорского в Украину
1 090 6

В Киев прибыл глава МИД Польши Радослав Сикорский

Сикорский приехал в Киев

Утром 11 сентября в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши сообщил в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Доброе утро из Киева", — написал Сикорский.

На данный момент его планы и цель визита неизвестны.

Что этому предшествовало?

На днях Сикорский сравнил российские удары по украинским городам с бомбардировками Лондона нацистской Германией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша хочет ограничить передвижение и сократить количество дипломатов РФ в ЕС

Автор: 

визит (3302) Сикорский Радослав (583)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 